القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد مد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3»، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غير المنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المستندات المطلوبة، وغير المكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، وذلك حتى يوم الخميس 25 الجاري، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقي التظلمات الخميس المقبل 18 الجاري.



وأضافت، في بيان لوزارة الإسكان امس، أن مد فترة تلقي التظلمات جاء استجابة لطلبات المواطنين، الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة، مؤكدة أنه سيتم الرد على كل التظلمات تباعا خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتاح حق الرد على نتيجة التظلم واستيفاء المستندات المطلوبة حال طلب ذلك، وهذا في حالة المواطنين الذين قاموا بتقديم تظلماتهم قبل انتهاء مرحلة التظلم في 25 الجاري.



وأشارت إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذلك عدم انطباق شرط السن المعلن عنه سابقا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.



ولفتت مي عبدالحميد إلى أن عملية الفرز تهدف إلى تحديد المنطبق/ غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للضوابط المعلن عنها سابقا، والتأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلا، وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بتظلمات إلى الصندوق حتى الآن 45056 مواطنا، ويجرى الرد على هذه التظلمات.



وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، حيث يمكن للمواطن إدخال رقمه القومي عبر الموقع والضغط على «نتائج الفرز» لمعرفة موقفه، ثم يقوم بالضغط على «تقديم التظلم» في حالة عدم الانطباق بعد قراءة الأسباب الخاصة بذلك، على أن يقوم العميل بتجهيز المستندات المطلوبة ورفعها في ملف PDF لا يزيد حجمه على 2 ميغا.



وبينت أنه يمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على فيسبوك من خلال الرابط التالي http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على يوتيوب من خلال الرابط التالي https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر انستغرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تلفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.