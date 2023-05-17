أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن مصر تستهدف مزيدا من الاستثمارات والشراكات مع دولة الإمارات في قطاع النقل، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص استثمارية تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي الهام.



وقال الوزير ـ في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية «وام» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية التي انطلقت امس في أبوظبي ـ إن الاستثمارات في قطاع النقل في مصر تضم فرصا في قطاع النقل البحري والبري، والمناطق اللوجستية، والموانئ البرية، والجافة.



وأضاف أن العلاقات المصرية ـ الإماراتية تشهد تطورا مستمرا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الأشقاء في دولة الإمارات لديهم الحصة الأكبر من الاستثمارات في قطاع النقل البحري بما يشمل موانئ جديدة ومناطق لوجستية مطروحة للاستثمار.



وأوضح الوزير أن مصر تعرض حاليا شبكة قطارات سريعة جديدة للاستثمار بطول 2250 كيلومترا، وتستهدف جذب استثمارات من الجانب الإماراتي تشمل قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق وقطاع الجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.



وأشار إلى التعاون مع «موانئ دبي» في قطاع النقل البحري من خلال إدارة محطتين في ميناء العين السخنة التي تشهد مناولة أكثر من 1.5 مليون حاوية سنويا، إضافة إلى التعاون مع مجموعة «موانئ أبوظبي» من خلال إدارة محطة سفاجا متعددة الأغراض بطاقة 1.5 مليون حاوية سنويا، فضلا عن استثمار «القابضة -ADQ» في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.



وأكد وزير النقل كامل الوزير، أن الاستراتيجية الرئيسية للوزارة هي إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.



وأشار الوزير إلى أهمية القطار الكهربائي السريع في ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، وكذلك الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة، وأيضا التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، فضلا عن الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وأيضا خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكاني وخلق محاور تنمية جديدة وكذلك الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور ـ قنا ـ أسوان) بموانئ التصدير.



واستعرض الوزير مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع والذي يتكون من 4 خطوط من خطوط جاري تنفيذها (السخنة ـ العلمين الجديدة ـ مطروح 675 كم ـ 6 أكتوبر ـ الأقصر ـ أسوان ـ أبو سمبل 1100 كم ـ قنا ـ الغردقة ـ سفاجا 225 كم ـ والخط الرابع/ بور سعيد ـ أبو قير والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص 250 كم) بإجمالي أطوال 2250 كم.