القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل مطار سفنكس الدولي أمس أول رحلة طيران تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز Airbus320 قادمة من الكويت وعلى متنها 167 راكبا.



ومن المقرر أن تنظم الشركة أربع رحلات أسبوعية ما بين مطاري سفنكس والكويت.



واستقبلت سلطات المطار الطائرة برش المياه، وهو الإجراء الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو وصول أول رحلة الى المطار، واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والشيكولاتة ترحيبا بوصولهم إلى مصر.



جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عدد من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم وشهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا في الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، ما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية لمصر.