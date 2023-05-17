

أعلنت وزارة الصحة افتتاح مركز إسعاف منطقة (كبد - B) العامل على مدار الساعة لخدمة مناطق جواخير كبد وطريق الأرتال والمخيمات وفروسية الفروانية ومدرسة تدريب الإطفاء ومخيم الكشافة.



وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي في تصريح صحافي إن المركز الذي افتتح برعاية الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة يعقوب التمار يعد الثامن في منطقة الفروانية الصحية والـ 77 ضمن مراكز الإسعاف التابعة للوزارة.



وأفاد بأن افتتاح المركز يأتي ضمن سلسلة افتتاحات مجدولة تشمل مركز إسعاف المدينة الجامعية ومنطقة (غرب عبدالله مبارك) في محافظة الفروانية على أن تتبعه 3 مراكز أخرى في منطقة الأحمدي الصحية لاحقا.