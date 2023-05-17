بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية أن وكيل الوزارة بالتكليف عبدالعزيز المطيري أصدر التعميم الإداري رقم 5 لسنة 2023، والذي وجه خلاله الوكلاء المساعدين بضرورة تسهيل أعمال الجهات الرقابية المشرفة على الوزارة والتعاون معهم لتحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على المال العام.



وقال المصدر إن التعميم يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الرقابية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، وشدد على ضرورة الإحاطة واتخاذ اللازم نحو الإيعاز لكل العاملين بالإدارات والأقسام ومراكز العمل لتسهيل مهمة فريق العمل التابع لديوان المحاسبة لتنفيذ برنامج التدقيق لتقييم كفاءة وفاعلية إدارة الرعاية الأسرية في صرف المساعدات الاجتماعية.