

واصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث ومان يونايتد الرابع بفوزه على ليستر سيتي الجريح 3-0 في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح من خلال ثلاث تمريرات حاسمة.



ورفع ليفربول رصيده الى 65 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ويونايتد، لكن الأخيرين خاضا مباراة اقل. في المقابل، تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير ليبقى مهددا فعليا بالسقوط.



والفوز هو السابع تواليا لليفربول، حيث واصل بالتالي طرق باب دوري الأبطال آملا أي تعثر لصاحبي المركزين الثالث والرابع حيث تتبقى له مباراتان يخوض الأولى على ارضه ضد استون فيلا السبت المقبل ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثمبتون الذي سقط الى دوري «تشامبيونشيب» في 28 الحالي.



وذكرت شبكة «ليفربول إيكو»، أن محمد صلاح على وشك تحقيق رقم غير مسبوق في الدوري الإنجليزي، إذا سجل هدفا في الجولتين المتبقيتين من المسابقة، وأضافت أن صلاح يحتاج هدفا حتى يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدفا و10 تمريرات حاسمة في ثلاثة مواسم مختلفة.



وأشارت إلى أن صلاح رفع رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفا و10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وسبق أن سجل صلاح +20 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة (على الأقل) في موسمين 2017-2018، و2021-2022.



إسبانيا



وفي الدوري الإسباني، تمكن ريال بيتيس من تحقيق فوز ثمين على ضيفه رايو فايكانو 3-1 في ختام الجولة الـ 34 بدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليعزز الفريق الأندلسي تواجده في منطقة المقاعد الأوروبية، وتحديدا المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي، برصيد 55 نقطة، فيما استقبل فايكانو خسارته الـ 12 هذا الموسم، والثالثة في آخر 5 مباريات، ليبقى رصيده عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.



إيطاليا



وفي الدوري الإيطالي، أفلت إمبولي من فخ الهزيمة أمام مضيفه سامبدوريا بتعادله معه 1-1 في المرحلة الـ 35 من البطولة، تقدم سامبدوريا بهدف عن طريق أليساندرو زانولي (34)، لكن روبرتو بيكولي خطف هدف التعادل القاتل لإمبولي في الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع إمبولي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ 14، فيما وصل سامبدوريا إلى 18 نقطة في المركز الأخير، بعد أن تأكد هبوطه للدرجة الثانية.