يعقوب العوضي



قام رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد أحمد الشحومي بزيارة لنظيره الإماراتي، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد الإماراتي نبيل محمد بن عاشور ونائبه عبد السلام ربيع المحيربي ورئيس اللجنة القانونية عدنان فرج الشامسي. وهنأ المستقبلين الشحومي بفوزه برئاسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الجديد، كما تناول الطرفان عدة محاور مهمة حول سبل تطوير اللعبة محليا ودوليا. إلى ذلك، توج الكويت بلقب كأس اتحاد كرة اليد لفئة تحت 15 سنة، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على السالمية 26-20، فيما جاء القرين ثالثا بفوزه على خيطان 22-16 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وقام أمين سر الاتحاد قايد العدواني وأمين السر المساعد في الاتحاد عبدالله الذياب والمدير التنفيذي في الاتحاد عبدالله بولند بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة بالمراكز الثلاثة الأولى. إلى ذلك، ضم كاظمة المحترف التونسي إلى صفوفه رسمياً.



إلى ذلك، تتجه بعثة فريق اليد في نادي الكويت الى صربيا لاقامة معسكر تدريبي خارجي استعداداً لبطولة الاندية الاسيوية المقررة في اصفهان من 1 وحتى 11 يونيو المقبل ويترأس البعثة سامح الهاجري ويرافقه 20 لاعب الى جانب الجهازين الاداري والفني.