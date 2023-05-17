

يحيى حميدان



أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات الجديد، الإيراني محمد ناظم الشريعة، أنه يستهدف الوصول مع «الأزرق» إلى كأس العالم 2028، ولن يخرج مونديال العام المقبل من حساباته، لكن بسبب تجديد المنتخب فإنه بحاجة للوقت لتحقيق طموحاته.



وبين الشريعة، خلال تقديمه لوسائل الإعلام أمس في قاعة المؤتمرات الصحافية بستاد جابر، انه اشترط على اتحاد الكرة تجديد دماء «الأزرق» بعد تقدم ركائز المنتخب الأساسية في الفترة الأخيرة بالعمر وذلك لرغبته في صنع منتخب جديد، وهو لديه تجارب سابقة في هذا المجال مع منتخبي إيران والعراق.



وفيما يخص قرعة كأس العرب، قال الشريعة ان الاتجاه السائد كان عدم المشاركة بسبب ضيق الوقت، لكنه قرر المشاركة بسبب رغبته في منح اللاعبين الشباب الفرصة للاحتكاك مع منتخبات مميزة، وهو لا يهتم بمن سيواجه، وسيعمل على إعداد الأزرق للظهور بصورة طيبة.



واستهل «الأزرق» تدريباته أول من أمس تحت قيادة المدرب الشريعة بحضور 20 لاعبا استعدادا للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو المقبل. واختار الشريعة لقائمة منتخبنا الوطني المبدئية كلا من الحراس: عيسى الكندري، فهد الخواري، محمد ماجكي وجاسم البحر، واللاعبون: ناصر العلبان، عبدالعزيز بوراشد، سلمان العمران، عبدالعزيز البسام، عمر الشطي، سليمان البعيجان، صالح الفاضل، روضان الأرملي، عبداللطيف العباسي، عمر المنصور، بدر المنصور، عبدالله ثامر، يوسف الفهد، علي ماجد، عبدالرحمن الطويل، ويوسف الخليفة. وصباح أمس، سحبت قرعة البطولة العربية وأسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب حامل اللقب المغرب وكل من لبنان وجزر القمر، ومن المقرر أن يستهل «الأزرق» مبارياته أمام لبنان في 7 يونيو، ثم يلاقي جزر القمر في 9 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته بالدور الأول أمام المغرب في 11 من ذات الشهر. وضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والجزائر وليبيا والسودان، فيما جاءت منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق في المجموعة الثالثة. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي. هذا، وقد مثل الاتحاد الكويتي في القرعة د.محمد بوعباس.