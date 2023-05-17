

يلعب فقدان السمع دورا في قدراتنا العقلية مع تقدمنا في العمر، حيث يدفعنا إلى العزلة والشعور بالوحدة، كما أنه يرتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي. وبحسب رونالد بيترسن، في مؤسسة «مايو كلينك»، فإن فقدان السمع المرتبط بالعمر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر.



وأظهرت العديد من الدراسات الكبيرة أن الأشخاص الذين لديهم درجة من فقدان السمع، حتى في منتصف العمر، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة. ويقول د.بيترسن إن السبب الدقيق غير معروف.



وكشفت بيترسن: «يمكن أن تكون هناك تأثيرات فعلية على الدماغ. وأظهرت بعض الدراسات أنه إذا كان الناس يعانون من ضعف السمع على مدى سنوات عديدة، فإن أجزاء معينة من الدماغ، ولاسيما الفص الصدغي، تشارك في السمع، ويوصي د.بيترسن بإجراء تقييم للسمع كل سنتين إلى ثلاث سنوات، خاصة إذا كانت هناك علامات تدل على تدهور حاسة السمع. وتشمل هذه العلامات صعوبة في سماع المحادثات، خاصة في الغرف المزدحمة، ومطالبة الآخرين بتكرار كلامهم بشكل متواصل».



ويمكن أن يكون الحل بسيـطا مثل إزالة شمع الأذن أو الحصول علــى جهــــاز مساعــــد على الســــمع أو غـــــرس قوقعـــة، وفقا للتشخيــص الذي يحدده الطبــــيب.



ويضيف د.بيترسن: «نعتقد أنه إذا قام الناس بتحسين قدرتهم على السمــــع، فإن فقدانهم المعرفـــي - إذا كان مرتبطـــا بذلك - قد يتباطــأ فـــي الواقـــع بمرور الوقت».



المصدر: «ميديكال إكسبريس»