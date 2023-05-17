

القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مشددا على أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.



جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس السيسي امس للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.



من جهته، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضا، خلال الاجتماع، تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات تقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي «إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال الاجتماع على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وما الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية».



وأضاف «كما تضمنت القرارات، التي تم الموافقة عليها، على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان، وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتـوحـيـد اسـتـراتـيـجية التسعير». وأشار إلى أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومعلن.