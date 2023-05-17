انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتس والمنافس المحتمل الأبرز له في السباق الرئاسي، لسنه حظرا على الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل، بينما ظل مراوغا بشأن موقفه من هذه القضية.



وادعى ترامب دون الكشف صراحة عن موقفه الخاص أن «العديد من الأشخاص في الحركة المؤيدة للحياة» يعتقدون أن الحظر لمدة 6 أسابيع يذهب بعيدا جدا في تقييد حق المرأة في الاختيار. وقال الرئيس السابق في مقابلة صحافية أمس الأول: «لقد وقع (رون ديسانتس) على ستة أسابيع، ويشعر الكثير من الناس داخل الحركة المؤيدة للحياة أن ذلك كان قاسيا للغاية». من جهة أخرى، قال مدع خاص أميركي مستقل في تقرير نشر مؤخرا إن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التواطؤ المفترض بين روسيا وحملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية للعام 2016، كان مبنيا على أدلة واهية ومعيبا بشكل خطير.



وبعد 4 سنوات من التحقيق، قدم دورهام استنتاجاته في تقرير مؤلف من أكثر 300 صفحة، وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتمد على «معلومات استخبارية خام لم يتم تحليلها أو تأكيدها» لبدء تحقيقاته، ثم افتقر إلى الموضوعية في إدارة هذا الملف السياسي للغاية. وإضافة إلى ضعف العناصر التي استند إليها التحقيق، يتهم المدعي الخاص الشرطة الاتحادية بالكيل بمكيالين.



وأوضح أن «السرعة والطريقة التي قرر من خلالهما مكتب التحقيقات الفدرالي» التحقيق بشأن دونالد ترامب «يتناقضان مع النهج المتبع سابقا في حالة التدخل الأجنبي المحتمل في حملة» المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، معلقا أيضا على ما وصفه بـ «الموقف المتعجرف» من بعض المحققين.



وأكد أنه «يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل إدراك أن الافتقار إلى الدقة التحليلية والاعتماد المفرط على المصادر المرتبطة بالخصوم السياسيين، قد منعا المحققين من التفكير في فرضيات بديلة والتصرف بموضوعية مناسبة».



من جهته، سارع دونالد ترامب، الذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، إلى الإشادة بعمل دورهام.



وكتب على موقع «تروث سوشل» انه «بعد بحث مكثف، خلص المدعي الخاص جون دورهام إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ما كان ينبغي له البدء في التحقيق بين ترامب وروسيا». وأضاف: «بعبارة أخرى، تم خداع الرأي العام الأميركي».



إلى ذلك، أقامت مساعدة سابقة لرودي جولياني، الذي كان محاميا شخصيا لترامب، دعوى قضائية تتهمه بالاعتداء عليها وتوظيفها بغرض إقامة علاقة مشبوهة معه.