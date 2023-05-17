

أعلنت جيلي الغانم -الوكيل المعتمد لسيارات جيلي في الكويت- عن وصول طراز جيلي كولراي الجديد كليا إلى معارض العلامة التجارية، وهو طراز ذو جماهيرية ضمن فئة الـ (B-segment) بني على هيكل منصة (BMA).



وحظيت «كولراي» بإعجاب كبير من العملاء في الكويت منذ ظهورها لأول مرة في نوفمبر 2019 وذلك بفضل تصميمها الخارجي الشاب والعصري والأداء المتميز لمجموعة نقل الحركة. وقد أحدث هذا الطراز الشهير ضجة كبيرة في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (B-segment) بإجمالي مبيعات بلغ 2080 وحدة منذ إطلاق السيارة حتى الآن.



وبهذه المناسبة، قال حمد العنجري مدير عام «جيلي» الكويت: إن سيارة جيلي كولراي الجديدة هي مثال يوضح مهمة جيلي في خلق تجربة تنقل تفوق التوقعات. إن منصة Leishen Powertrain نتج عنها مجموعة نقل الحركة الجديدة كليا في كولراي الجديدة التي تحتوي على محرك تربو سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات عالي الكفاءة وقوي. ناهيك عن هيكل BMA الذي ضبط تصميمه اثنان من مهندسي سيارات السباق العالميين من Lotus وSAAB. إن كولراي الجديدة نقطة تحول في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستدامة من «الفئة ب» ويسعدنا أن نكون قادرين على تقديم هذه السيارة إلى السوق الكويتية. جيلي كولراي ليست مجرد سيارة، إنها خيار يعكس نمط الحياة يمكن السائقين من إطلاق العنان لطاقاتهم الكامنة وإضفاء الإثارة على رحلتهم بأناقة.



وتصنف جيلي كولراي الجديدة على أنها «سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذكية» تحتوي على ترقيات في التصميم ومجموعة نقل الحركة والتكنولوجيا والسلامة، وستثير حماس المستهلكين مرة أخرى لا محالة.



التصميم الخارجي



لتجديد التصميم الخارجي والارتقاء به، تبنت جيلي مفهوم «الطاقة المتفجرة» أو«Energy Burst» الأكثر توهجا في تصميمها لسيارة كولراي الجديدة. تتميز كولراي الجديدة بأحدث أجيال تصميم الواجهة الأمامية المسمى «عاصفة الطاقة» أو «Energy Storm»، حيث إن مداخل الهواء القوية ذات اللون الأسود المحدد بلمسات حمراء تجعل السيارة ذات شكل أكثر هجومية وإبهارا ولفتا للنظر. تظهر المصابيح الأمامية LED بشكل أنيق وتلمع مثل نجوم الليل عندما تضيء. العجلات مقاس 18 بوصة المصممة على طراز توماهوك والمزودة بمسامير رياضية حمراء تحاكي سرعة وشغف مضمار السباق. يعمل الجناح الخلفي الكبير مع شعار S الحصري على تعزيز الإحساس بالطابع الرياضي للسيارة بأكملها مع تحسين الأداء الديناميكي الهوائي.



وتتميز كولراي الجديدة بلون اللافندر الحصري الوحيد في فئته والذي يتميز بلمسة نهائية ديناميكية متغيرة اللون. تعمل القاعدة المؤلفة من الرمادي الهادئ والأرجواني الغامض على إحياء لون اللافندر الرومانسي اللؤلؤي المتميز.



وتم اعتماد المفهوم التصميمي «إيقاظ الطاقة» في التصميم الداخلي، فابتكرت جيلي مقصورة قيادة قوية ورياضية يمكنها على الفور تحفيز الرغبة في القيادة. يمنح التصميم المتباين (الرمادي والأسود، والأحمر والأسود) قمرة القيادة الثابتة إحساسا قويا بالتدفق البصري. توفر الشاشات المزدوجة المدمجة -مجموعة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصات وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة- تجربة بصرية غامرة وإحساسا قويا بالتكنولوجيا. تم تجهيز السيارة بمقاعد رياضية متعددة الوظائف من الجلد الناعم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد الفاخر، وإضاءة محيطه من 72 لونا، ومبدل تروس إلكتروني رياضي. وبينما تبعث المقصورة جوا أنيقا ورياضيا، توفر أيضا تجربة حسية منعشة.



القوة المحركة



تم تجهيز طراز كولراي الجديد بجيل جديد من محرك Leishen 1.5TD رباعي الأسطوانات والذي يتميز بالكفاءة العالية والقوة المدهشة، حيث يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 7.6 ثوان فقط باستهلاك إجمالي للوقود يبلغ 5.8 لترات/ 100 كم فقط. من خلال عمل المحرك مع جيل جديد من ناقل الحركة المزدوج الرطب ذي السبع سرعات -وهو جيل جديد من ناقل الحركة مشتق من Leishen Power- يحقق لطراز كولراي الجديد كفاءة أعلى وأداء أفضل من ناحية الضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH) ودقة معالجة أعلى.



هذا الطراز مصمم خصيصا لظروف العمل في المدن. وبدعم من مجموعة نقل الحركة الجديدة ستوفر سيارة كولراي الجديدة للمستخدمين أداء ديناميكيا رائدا، وسترتقي إلى مستوى «السيارة الرياضية الذكية متعددة الاستخدامات»، وبالإضافة إلى أوضاع القيادة التقليدية: الوضع الاقتصادي ECO ووضع الراحة COMFORT والوضع الرياضي SPORT، فإن طراز كولراي الجديد يتضمن الوضع التكيفي ADAPTIVE الجديد وهو وضع يتعرف على عادات القيادة وظروف الطريق ويضبط مجموعة نقل الحركة بشكل فعال لتوفير تجربة قيادة أفضل.



تقنيات متطورة



من حيث التكوين التقني، تم تجهيز طراز كولراي الجديد بنظام L2 للمساعدة المتقدمة للسائق ADAS، بالإضافة إلى نظام التحكم الذكي بالسرعة (ICC) وتقنيات المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) فيحتوي هذا الطراز أيضا على نظام مساعد الركن الأوتوماتيكي (APA) المتضمن 12 رادارا في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة لتوفير وظيفة المساعدة الشاملة على الركن. يمكن للمستخدمين الضغط على زر واحد لركن السيارة بسهولة مع ثلاثة خيارات لوقوف السيارات. وفي الوقت نفسه يوفر طراز كولراي الجديد ميزات أكثر سهولة في الاستخدام وملاءمة تضمن للسائق والركاب تجربة تنقل سهلة وممتعة بما في ذلك الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط وتكييف الهواء الأوتوماتيكي، ومخرج الهواء الخلفي، والباب الخلفي الكهربائي.



وأخيرا عندما ننظر لميزات سلامة القيادة نجد هذا الطراز مزود بنظام الرؤية المحيطية عالية الدقة بزاوية 540 درجة، ما يمنح السائقين معلومات كاملة عن البيئة المحيطة بالسيارة وتحتها. إنه يساعد السائقين ليس فقط في ركن السيارات، ولكن أيضا في المنعطفات الحادة أثناء القيادة. وفي الوقت نفسه يحتوي أيضا على نظام التسجيل رباعي الاتجاهات DVR و6 وسائد هوائية وهيكل قفصي عالي القوة، ما يحمي السائق والركاب قدر الإمكان.



جيلي كولراي الجديدة متاحة للشراء بداية من 15 مايو بسعر يبدأ من 5699 دينارا مع 5 سنوات كفالة و3 سنوات صيانة.