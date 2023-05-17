

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) توفير أقوى عروض التمويل الحصرية على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، بالتعاون مع شركة ايكيا الكويت للأثاث ومستلزماته، وذلك في إطار التزامه المستمر وسعيه الدؤوب إلى تقديم حلول مصرفية غير مسبوقة وتجربة تسوق فريدة لعملائه.



وفي هذا الصدد، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: KIB مستمر بتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع مزودي الخدمات الاستهلاكية، لمكافأة عملائه بأجود المنتجات وأقوى الأسعار، وذلك من أجل الحفاظ على تميزهم وتلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع أسلوب حياتهم.



كما أننا في KIB نرى في شراكتنا مع ايكيا خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى كونها فرصة لتقديم أفضل العروض والخصومات للعملاء الراغبين بتأثيث أو شراء مستلزمات منازلهم أو مكاتبهم أو غيرها، بالتعاون مع أحد أشهر الماركات العالمية التي توفر منتجات مبتكرة بجودة عالية، وهي الأكثر إقبالا لدى معظم شرائح العملاء. وتشمل الاتفاقية بين KIB وشركة ايكيا عروضا تمويلية مبتكرة ومرنة، مع تسهيلات ائتمانية طويلة الأمد، مقدمة لعملاء كلا الطرفين، إذ يحصل عملاء KIB، بموجب الاتفاقية، على تمويل ائتماني ميسر لمدة تصل إلى 18 شهرا، كما يقوم البنك بتقديم عرض تمويل «مساومة» بقيمة تتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، وتمتد لغاية 24 شهرا كحد أقصى. ويمكن لعملاء KIB تقديم طلب التمويل الحصري ومتابعته، بمنتهى السهولة، عبر منصة PayTally. من جهته، أشار رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري، إلى العوائد والنتائج الإيجابية لهذه الشراكة التمويلية الاستراتيجية مع ايكيا، بالتزامن مع تسريع وتيرة تسليم قسائم الوحدات السكنية في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الكويت، وإقبال الكثير من المواطنين على بناء منازل جديدة، ما سيتطلب عمليات تأثيث كاملة. وأضاف أن KIB يسعى، تحت مظلة شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، إلى المساهمة في تعزيز أسلوب حياة عملائه، في بيوتهم الحالية أو الجديدة، من خلال منحهم كافة سبل الراحة في سداد التمويل المقدم لهم.