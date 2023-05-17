

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملته الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب والموجهة للموظفين الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المتقاعدين والتي تمكنهم من الحصول على هدية نقدية تصل حتى 2000 دينار كويتي، علما بأن الحملة مستمرة حتى 30 يونيو 2023.



وتعليقا على الحملة التي أطلقها التجاري ومزاياها، صرح عبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بأن جميع العملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم ومديوناتهم على البنك التجاري تنتظرهم باقة متميزة من المزايا والخدمات بالإضافة إلى هدية نقدية تصل إلى 2000 دينار.



وعن آلية الانضمام إلى هذه الحملة والاستفادة من المزايا التي توفرها، كشف الزعابي أنه باستطاعة أي موظف كويتي راتبه يبدأ من 500 دينار القيام بتحويل راتبه إلى البنك والاستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على الهدية النقدية مع تطبيق الشروط والأحكام.



أما فيما يتعلق بالمزايا التي يوفرها التجاري للعملاء الذين ينضمون إلى الحملة بتحويل رواتبهم على البنك، قال الزعابي إنه يمكن للراغبين بتحويل الراتب فتح الحساب بكل سهولة عن طريق تطبيق التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile بخطوات سهلة وبسيطة. كما يمكنهم سحب 50% مقدما من الراتب شهريا عن طريق خدمة ستارلنك بلس، بالإضافة إلى حرية اختيار بطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين من بطاقات التجاري المتعددة، مثل: بطاقة فيزا بلاتينوم، فيزا سيغنتشر، فيزا انفينيت، وماستركارد وورلد وماستر كارد بلاتينيوم بالتعاون مع الخطوط الجوية البريطانية، منوها بأن الهدايا النقدية سيتم إيداعها في بطاقة ماستركارد المسبقة الدفع والتي سيحصل عليها العميل مجانا للسنة الأولى، وهي بطاقة متعددة العملات، حيث يمكن للعميل استخدامها وتعبئتها بعشر عملات مختلفة تحقق للعميل الاستفادة من أسعار صرف آمنة وفقا لتاريخ سعر صرف العملات خلال عملية الشراء.