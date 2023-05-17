

بمشاركة أكثر من 400 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، أعلن بنك الخليج الفرق الفائزة في ختام النسخة الثانية من مسابقة «داتاثون»، المنصة الأولى من نوعها في الكويت، لتمكين المتخصصين في البيانات وطلاب المدارس والجامعات والموظفين الجدد المهتمين بالعمل في مجالات البيانات والتحليلات.



وشهدت النسخة الثانية، التي تواصلت على مدى يومين في حديقة الشهيد بالتعاون مع أكاديمية «كودد» وجمعية إنجاز الكويت مشاركة الفئة العمرية من 14 إلى 18 عاما في المسابقة، وذلك للمرة الأولى، إلى جانب المتسابقين الأكبر من 18 عاما، بهدف تعليم الطلاب كيفية استخدام Google Analytics.



وقدم بنك الخليج 3 جوائز قيمة للمشروعات الفائزة، إذ حصل أفضل مشروع لعلوم البيانات على جائزة بقيمة 1000 دينار، أما أفضل تصور للبيانات فحصل على جائزة قيمتها 500 دينار، في حين حصل أفضل مشروع لوحة تحليل رقمي، وهي الجائزة المخصصة للشباب (14 - 18 سنة) على جائزة بقيمة 500 دينار.



وتضمنت المنافسات داخل المسابقة تحليل البيانات باستخدام ChatGPT، وتصور البيانات، والتحليلات الرقمية باستخدام مجموعة من الأدوات، بما في ذلك ChatGPT وPython وTableau وR وعدد من لغات الترميز الأخرى. كما منح البنك جوائز للمشاركين في فئات Next Googler وFancy Dataviz وNeat Coder.



وعبرت رئيس وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش عن سعادتها بتضاعف عدد المشاركين قياسا بالنسخة الأولى من المسابقة وكذلك التنوع الكبير في الفئات العمرية للمشاركين، لافتة إلى أن النسخة الثانية شهدت مشاركة عدد من شباب دول مجلس التعاون الخليجي.



وأشارت العويش إلى أن أعضاء الفرق الفائزة من الطلبة سيحظون بفرصة الحصول على تدريب ميداني لدى بنك الخليج في وحدة البيانات والابتكار، لتطبيق ما تعلموه في المسابقة في بيئة عمل حقيقية، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها البنك في إعداد الشباب لسوق العمل.



وقالت: العقد المقبل سيعتمد بشكل كبير على تحليل البيانات، ولهذا وجدنا من واجبنا في بنك الخليج العمل بكل جدية على بناء ونشر ثقافة البيانات في المجتمع، خصوصا ما يتعلق بتأهيل وتجهيز الشباب للمستقبل، من أجل تمكينهم من مواكبة المتطلبات المستقبلية للدراسة في الجامعة والاستعداد للالتحاق بسوق العمل.



وأضافت: تعكس المسابقة الدور المميز لبنك الخليج في الاستدامة المجتمعية، وجهوده المتواصلة في دعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وترسيخ مكانة البنك الرائدة في مجال البيانات والرقمنة، من خلال العمل على نشر ثقافة البيانات في المجتمع، مع التركيز على الشباب، ولهذا حرصنا على إضافة فئة عمرية جديدة للشباب من 14 إلى 18 سنة.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلي المطيري: تمكين الشباب يعد أحد أهداف الجمعية الرئيسية، ولهذا نحرص على تسليحهم بالمهارات اللازمة لمواكبة المستقبل، وانطلاقا من هذا الهدف حرصنا على التعاون مع بنك الخليج و«كودد» في هذه المسابقة «مضيفة» المشروعات الفائزة تظهر المستوى العالي من المواهب والإمكانات التي تزخر بها الكويت من خلال الأفكار والمشروعات التي عرضت على لجنة التحكيم من مختلف الفئات العمرية.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية كودد أحمد معرفي: سعداء بالتعاون مع بنك الخليج في هذه الفعالية الناجحة، ونتوقع المزيد من النجاح والزيادة في أعداد المشاركين نسخة بعد نسخة.