

أعلنت شركة الوكيل المعتمد لسيارات فورثنج في الكويت، عن إطلاق أحدث عروضها الترويجية خلال الصيف في مارينا مول وذلك لغاية 24 مايو الجاري، حيث سيتمكن العملاء من تجربة فورثنج T5 EVO والتعرف على التصاميم والتكنولوجيا ومواصفات السيارة. وفي نظرة على مواصفات وتقنيات السيارة الجديدة فقد تم تزويد فورثنج T5 EVO بمحرك ميتسوبيشي من 4 أسطوانات سعة 1.5 تيربو عالي الأداء بقوة 197 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 285. وتم تجهيزها بواحد من أفضل ناقلات الحركة في العالم وعلبة تروس Magna ذات السبع سرعات مزدوجة القابض، وقد تم إخضاع المحرك لاختبارات عملية وعلى طرقات مختلفة وفي ظروف مناخية متنوعة من الجبال الى الطرق السريعة والصحراء وغيرها حتى بلغت المسافات الاختبارية أكثر من 8 ملايين كم. علما أن استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 6.6 لترات فقط. وسيستفيد العملاء أيضا من:



ـ جوائز نقدية لغاية 500 دينار.



ـ كفالة لمدة 5 سنوات «عداد مفتوح».



ـ باقة صيانة «زيت وفلتر» 5 سنوات أو 100 ألف كم.



ـ خدمة مساعدة على الطريق 7/24 لمدة 5 سنوات.



وبهذه المناسبة، صرح أحمد حيدر مدير التسويق وخدمة العملاء: يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعرض أحدث موديلات فورثنج ذات التقنيات المتطورة في مارينا مول. وأضاف: العديد من العملاء ممن سبق لهم تجربة فورثنج أشادوا بتصميمها وبسلاسة قيادتها وتميزها على الطرقات، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لنكون في مكان مميز للغاية مثل مارينا مول لنكون أقرب من عملائنا.