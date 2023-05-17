

مواصلا جهوده الدؤوبة والتزامه بمواكبة التسارع الذي تشهده مسيرة التحول الرقمي، أعلن بنك برقان عن تطوير كفاءة خدمة الرسائل النصية المصرفية القصيرة بهدف تقديم تجربة مصرفية متميزة وسلسة للعملاء خلال إنجاز كل خطوات عملية التسجيل بالخدمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الشاملة للتحول الرقمي، والتي من شأنها تمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات والمنتجات عبر قنوات البنك المصرفية الرقمية على الهاتف المحمول.



وتتوافر خدمة الرسائل النصية المصرفية القصيرة لكل عملاء بنك برقان الجدد ممن يفتحون حساباتهم لدى أي من فروعه، حيث يتم إرسال رابط من خلال رسالة نصية بشكل تلقائي بمجرد تسجيل معلوماتهم في قاعدة بيانات البنك، وتتم إعادة توجيههم عبر الرابط مباشرة لتحميل تطبيق «برقان» الهاتفي من متجر التطبيقات المناسب لنظام تشغيل الهاتف المحمول، حيث يمكن للعملاء بعد ذلك تسجيل حسابهم بسهولة، والاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية المتنوعة التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم من بعد، مثل فتح حسابات جديدة أو تحويل الأموال، وغيرها من الخدمات والمزايا. تم إرسال الآلاف من الرسائل النصية المصرفية القصيرة إلى عملاء بنك برقان الجدد منذ إطلاق الميزة.



وقال دينيز جنكيز رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان - في تعقيبه على هذه الخطوة: نحن في مرحلة تطور أسلوب الحياة الرقمية، حيث يتم إنجاز العمليات المصرفية خلال التنقل، سواء كان ذلك خلال التسوق، تبادل الرسائل النصية أو الإلكترونية، تصفح الإنترنت أو عند طلب إحدى الخدمات المصرفية. ولضمان استمرارية وصول العملاء إلى خدمات بنك برقان لتلبية احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة، نسعى دائما إلى العمل على تحديث منتجاتنا وحلولنا الرقمية، وذلك في إطار استراتيجيتنا المتكاملة للتحول الرقمي، والتي تشمل تحديثات شاملة لبنيتنا الرقمية الأساسية، ما يمكننا من توفير أفضل تجربة مصرفية لكل عملائنا.