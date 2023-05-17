تبحث لجنة الأحمدي خلال اجتماعها الخميس المقبل برئاسة المقرر نصار العازمي اقتراحا بشأن تخصيص وإنشاء مستشفى جديد يخدم أهالي المنطقة الجنوبية بناء على اقتراح العضو نصار العازمي.



ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة فهد الأحمد، وآخر بشأن تخصيص موقع حوض و2 قناة مائية لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الوفرة، وكذلك طلب تخصيص موقع حوض لتجميع مياه الأمطار B1 مع القناة المائية، CH1 ووصلة الربط في منطقة الشعيبة، والاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف بشأن استبدال جميع الاشارات المرورية بدوارات او جسور دائرية في محافظة الأحمدي، والاتفاقية الاستشارية بشأن دراسة وتصميم وإعداد المستندات التعاقدية والإشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية للكويت بشأن تخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الامطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة، وطلب وزارة المالية نقل تبعية الموقع المخصصة لبلدية الكويت والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة قطعة 5 لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.