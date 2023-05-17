أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لما تمثله من جريمة عابرة للحدود.



جاء ذلك خلال مشاركة وفد من وزارة العدل برئاسة الوزير الرطام في الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأشار الوزير إلى دور الكويت بإصدار العديد من التشريعات منذ عام 1963 حتى الآن وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية للسعي في مكافحة الاتجار بالأشخاص وكل ما يتعلق بكرامة الإنسان ومنعها لكل الأساليب لارتكاب تلك الجرائم.