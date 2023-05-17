عبدالعزيز الفضلي



أعلن الموجه الفني العام للتربية الإسلامية بالإنابة بوزارة التربية غانم الكندري، عن آلية مقابلات المعلمين والمعلمات الجدد لمادة التربية الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024. وأوضح الكندري، في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها، الآلية المتبعة في المقابلات على النحو التالي:



أولا: معايير الاختبار التحريري



٭ في حفظ القرآن الكريم الجزء الأخير «الجزء الثلاثون».



٭ في حفظ الحديث الشريف، الأحاديث المقررة في كتب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر - الجزء الثاني.



٭ في مجال الحقائق والمعلومات بالمجالات التالية: العقيدة والحديث الشريف والفقه وعلومه والسيرة النبوية، كتب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر - الجزء الثاني.



٭ دخول المقابلة فقط لمن اجتاز الاختبار التحريري، وحصل على 10 درجات فما فوق من أصل 20.



ثانيا: محاور المقابلة



٭ تلاوة القرآن الكريم، تلاوة مجودة صحيحة من الجزءين 28 و29.



٭ المجال العلمي الفني، أي الإلمام بالعلوم المختلفة مثل العقيدة والفقه وأصوله والحديث الشريف والسيرة النبوية والتراجم ضمن منهج الصفوف الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر - الجزء الثاني.



٭ المجال التربوي، ويعني عرض مواقف تربوية متنوعة بالإضافة إلى التخطيط وإعداد الدروس وخصائص نمو المتعلمين وطرق وأساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم والتقويم والقياس والاختبارات بأنواعها، والمعينات والوسائل التعليمية.