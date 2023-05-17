الشعب الكويتي يعلم حجم المسؤولية والخطر الداهم للانقضاض على هذه اللحظات المصيرية ممن يريدون أن يعيقوا مسيرته



قال مرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي إننا على مشارف لحظة جديدة وتاريخية، يجدد فيها الشعب الكويتي الأصيل إيمانه وعزمه الصادق في امتلاك حاضره وصناعة مستقبله، بما يتلافى آلام الماضي وما شابهه من علل، وما نتج عنه من فساد.



وأكد أننا نجدد الدعوة الصادقة للشعب الكويتي ليقول كلمته وليقرر مصيره، وإننا على ثقة تامة في هذا الشعب الوفي، الذي قاتل من أجل حرياته ودستوره وبلاده، كما تشهد على ذلك صفحات التاريخ.



وأضاف العتيبي أن الشعب الكويتي يعلم حجم المسؤولية والخطر الداهم للانقضاض على هذه اللحظات المصيرية من قوى الفساد، التي كانت وما زالت تعيق حاضره ومستقبله، لتبعد الشعب عن مقدراته وأمواله ومؤسساته، إلا أننا متيقنون من أن للشعب كلمة ستخيب مساعي القوى الفاسدة وتعبر بالوطن الى بر الأمان.