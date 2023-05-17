من الواجب تمكين الكفاءات النسائية الوطنية لخدمة الوطن بكل فخر واعتزاز.. و إرادة الأمة هي الجوهر ومصدر السلطات جميعاً



أكد مرشح الدائرة الأولى محمد جوهر حيات أن إرادة الأمة هي الجوهر ومصدر السلطات جميعا، وهي أكبر من أن يتم تجميدها من خلال مجلس 2020 وتحصين رئيس مجلس الوزراء ومنع الرقابة عن الإرادة الشعبية.



وأضاف حيات في تصريح صحافي أن إرادة الأمة أكبر من أن يتم إبطالها من خلال المحكمة الدستورية وعودة مجلس 2020، مشددا على ضرورة حماية إرادة الأمة عندما توضع في الصناديق وكذلك من الضروري تعديل قانون المحكمة الدستورية بأن يتم الطعن والبت في الطعون قبل الانتخابات وليس بعدها. وذكر حيات أن حماية إرادة الأمة حلم من أحلامنا ولن يموت أبدا، مضيفا انه يخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس 2023 تحت شعار «لن يموت الحلم».



وبشأن يوم المرأة الكويتية، قال: «كل عام والمرأة الكويتية بخير ونجاح وتوفيق وازدهار، فقد أثبتت على مر السنين أنها جزء رئيسي لا يتجزأ من المجتمع وكانت وما زالت تمضي المرأة عمرها في نهضة وتطور وتقدم وطننا بكافة المجالات، فأصبح واجبنا تمكين الكفاءات النسائية الوطنية لخدمة الوطن بكل فخر واعتزاز».