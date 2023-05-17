آخر جلسة ترأستها في مجلس 2020 كان كل تركيزي على عقد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين وإقرار منحة الـ 3000



أكد مرشح الدائرة الثانية رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم أن شريحة المتقاعدين من أهم شرائح المجتمع، مبينا أن هذه الشريحة لها حق كبير علينا، فهي أفنت حياتها في العمل لمصلحة المجتمع والوطن، وهي الشريحة التي ربت وضحت.



وبشأن ما أنجزه المجلس لهذه الفئة، قال الغانم في تصريح صحافي «في آخر جلسة عقدتها كرئيس في 14 يونيو 2022، عندما كان هناك اعتصام وكانت هناك جلسة، وإعمالا لقول الله عز وجل: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)، فقد كان تركيزي على عقد هذه الجلسة بالتفاهم مع الحكومة وبإقناع الكثير من النواب وهم من أصحاب القوانين المقدمة لإكمال النصاب وعقد الجلسة».



وأضاف أنه في هذه الجلسة كان فيها قانون إقرار منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين، والزيادة كل سنة وكان فيها أيضا رفع القرض الحسن إلى 7 أضعاف، وكان ذلك استكمالا لحزمة القوانين التي أقرت قبل ذلك، ومنها مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الأسرة وقانون الرعاية الاجتماعية وخفض سن التقاعد بالنسبة للذكور والإناث.



وذكر الغانم «هذه القوانين وهي إن كثرت تظل قليلة بحق المتقاعدين الذين قدموا الكثير، إلا أن ذلك هو أضعف الإيمان، وستظل هذه الشريحة أحد أهم أولوياتي واهتماماتي في حال وفقني الله في العودة إلى مجلس الأمة، ونيل شرف تمثيلكم».