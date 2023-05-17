الكثير من الشباب عرضة للخطر نتيجة إفلاس مشاريعهم ولم يتم إنقاذهم في فترة «كورونا»

قطر دخلت التاريخ من خلال استضافة كأس العالم ونحن نملك المقومات جميعها فلماذا لا نتطور؟!

حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 باتّ ولا بد أن نعود إلى الأمة

تشرفت بخوض 8 دورات برلمانية منذ العام 1996 إلى عام 2020 وغبت فترة بينها لا تتجاوز السنوات العشر

ما زلت مستمراً على نهج واضح وهو الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية وحقوق المواطنين وحرياتهم

الحراك الشعبي والضغط البرلماني كانا سبباً في تغيير النظام الانتخابي إلى 5 دوائر و4 أصوات

قلة الإنجازات بسبب الظروف السياسية الحاصلة التي أدت إلى الإحباط والملل لدى الشعب

من الضروري إعادة نظام الأربعة أصوات لكي يفرض الناخب تركيبة برلمانية تعبر عن توجهاته

في مجلسي 2003 و2006 أنجزنا قوانين الذمة المالية وقانون تعيين الوظائف الإشرافية وقدمنا حزمة تشريعات لمواجهة الفساد

مقاطعة المصلحين للانتخابات أدت إلى سرقة المال العام وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة

نكافح ونسعى إلى الإصلاح رغم وجود التراكم القديم من الفساد

الانتخاب حق أصيل للمواطنلكي يعبر عن آرائه وحريتهويدافع عن كرامته

موضوع انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة شائك لكن يجب أن نجد حلاً لكي نضغط على الحكومة لتحضر الجلسات

المعارضة لا تملك أن تشكل حكومة جديدة حتى لو كانت أغلبية بل تسقطها فقط وتأتي حكومة جديدة

أعده للنشر - عبدالعزيز المطيري



أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.حسن جوهر أن حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 باتّ ولابد من العودة إلى الأمة. وقال جوهر في لقاء صحافي إنه ما زال مستمرا على نهج واضح وهو الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، مبينا أن البرلمان حق ديموقراطي أصيل حتى لو أخفق المجلس فالمواطن يملك حق تغيير التركيبة البرلمانية، واضاف ان قلة الإنجازات بسبب الظروف السياسية الحاصلة حيث أدت إلى الإحباط والملل لدى الشعب. وشدد على ضرورة إعادة نظام الأربعة أصوات لكي يفرض الناخب تركيبة برلمانية تعبر عن توجهاته، لافتا إلى أن مقاطعة المصلحين للانتخابات أدت إلى سرقة المال العام وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة. وذكر جوهر: «نحاول أن نكافح ونسعى للإصلاح رغم وجود التراكم القديم من الفساد، ونحاول السير على خطى من سبقونا من الرموز السياسية، وإلى التفاصيل:



كم دورة برلمانية خضتها وكيف كانت تجربتك البرلمانية؟



٭ تشرفت بخوض 8 دورات برلمانية منذ عام 1996 إلى عام 2020 وغبت بينها فترة لا تتجاوز الـ 10 سنوات تقريبا، مع العلم أن هنالك 7 دورات تشريعية لم تكمل مدتها الطبيعية، انتهت إما بحل المجلس أو إبطاله، والمشكلة تكمن في الظروف السياسية التي تزامنت مع هذه المجالس أهمهما النظام الانتخابي الذي تغير عدة مرات وصولا إلى الصوت الواحد وكان الحراك الشعبي والضغط البرلماني في المجالس التي عاصرتها سببا في تغيير النظام الانتخابي إلى 5 دوائر و4 أصوات في حراك «نبيها خمس»، إلى أن جاء قانون الصوت الواحد الذي سيتغير بإذن الله وهذه إحدى الظروف وأقصد الأنظمة الانتخابية التي فرضت باستثناء «نبيها خمس» والذي جاء بإرادة الأمة والمجلس.



كيف تقيم تلك التجربة البرلمانية الكبيرة؟



٭ بالنسبة لي كتجربة برلمانية ولله الحمد كنت ومازلت مستمرا على نهج واضح وهو الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.



ألا تشعر أن هناك من أصيب بالإحباط والملل من العمل السياسي وكثرة الانتخابات؟



٭ ردا على من أصيب بالإحباط والملل السياسي بسبب قلة الإنجازات التي كان سببها الظروف السياسية لابد أن يعي أن البرلمان هو حق ديموقراطي أصيل حتى لو أخفق المجلس يملك المواطن حق تغيير التركيبة البرلمانية، فالمواطن وفق النظام الانتخابي الحالي يملك صوتا واحدا لاختيار من يمثله في مجلس الأمه، لذلك فالخيارات محدودة، وممكن ان تسبب خللا في التركيبة البرلمانية مما يدعو إلى حالة من الإحباط لدى الناخب في إعادة الانتخاب مرة أخرى، لذلك يجب إعادة نظام الـ 4 أصوات لكي يفرض الناخب تركيبة برلمانية تعبر عن توجهاته.



ولكن البعض يقول إنه لا فائدة من المجلس، كيف ترد على ذلك؟



٭ لا شك أن المجلس قدم الكثير من الأمور التي من شأنها أن تصب في الصالح العام ومثال على ذلك في مجلس الأمة 2003 و2006 تقدمنا في الكثير من الإنجازات مثل قانون الذمة المالية وقانون تعيين الوظائف الإشرافية وقدمنا حزمة تشريعات لمواجهة الفساد ولله الحمد تراجع رقم الكويت في مؤشرات مدركات الفساد تقريبا إلى بداية مجلس 2013 وما بعده نتيجة الصوت الواحد عادة الكويت مره أخرى إلى أعلى المؤشرات في مدركات الفساد نتيجة مقاطعة المصلحين للانتخابات والتي بدورها أدى إلى سرقة المال العام وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، لذلك مجلس الأمة محارب منذ عام 1963 واختطف في عام 1967 تم تزويره وفي عام 1986 تم تعليقه إلى عام 1992 وهذا ما سبب تراكم حالات الفساد ووراثة ثقافة الواسطة والمحسوبية لأنه ببساطة لم يتم تطوير المجلس التشريعي منذ عام 1963 ولا السلطة التنفيذية، لذلك نحن نحاول أن نكافح ونسعى للإصلاح برغم وجود هذا التراكم القديم من الفساد ونسير على خطى من سبقونا من الرموز السياسية مثل أحمد الخطيب وجاسم القطامي وأحمد الربعي وغيرهم من المصلحين، لذلك يجب ألا نترك المجلس للفاسدين لكي يتم استخدامه لمصالحهم والانتخاب هو حق أصيل للمواطن لكي يعبر عن آرائه وحريته والدفاع عن كرامته لذاك كان شعاري في حملتي الانتخابية «لنفرض العهد السياسي الجديد».



ولكن أين يكمن التقصير الذي أدى إلى الحالة السياسية الحالية هل في المجلس أم في الحكومة وهل عرضت عليك حقيبة وزارية؟



٭ لابد في البداية أن ننظر في صلاحيات مجلس الأمة، فعلى سبيل المثال الناخب يستطيع أن يغير أي نائب ما لم يتفق مع رؤيته أو لم يلتزم ببرنامجه الانتخابي ومن جانب آخر لا يملك المواطن ولا النائب الأحقية في اختيار رئيس وزراء أو وزراء في الحكومة مكتفيا فقط قي الرقابة وهنا تحدث نقطة عدم الالتقاء بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وناهيك عن أن الحكومة تمتلك 16 صوتا في المجلس، بالإضافة إلى أنها تملك منذ عام 1963 أقلية نيابية موالية لها وكل ما تحتاجه 15 صوتا نيابيا حتى تسيطر الحكومة على قرارات المجلس ومن هنا نشأت فكرت المعارضة منذ زمن طول ولا تملك المعارضة حتى لو كانت تشكل أغلبية في المجلس أن تشكل حكومة جديدة بل تستطيع إسقاطها فقط وتأتي حكومة جديدة مفروضة علينا، لذلك يجب على الحكومة أن تحترم المجلس وأن تتعاون معنا لكي ندعمها ويجب أن تختار وزراء يتماشون مع تركيبة المجلس، فمن غير المعقول أن تستقيل حكومة بعد 48 ساعة من القسم كما حصل في بداية مجلس 2022 المبطل عندما استقالت حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد القسم أمام القيادة نتيجة الضغط الشعبي بسبب اختيار وزراء مشاركين سابقا في وأد الدستور، ولذلك اقترحت أمام سمو رئيس الوزراء بأن هنالك جهات عالمية متخصصة في قراءة السيرة الذاتية لتحقق وتقييم المعايير المناسبة لاختيار وزراء يكونون رجال دولة، ناهيك عن أن الدستور يلزم رئيس الوزراء أن يشكل حكومة تتناسب مع التركيبة البرلمانية، فيجب على رئيس الوزراء قبل أن يشكل أي حكومة أن يعقد اجتماعات مع الكتل البرلمانية لمشاورتهم أيضا في اختيار الوزراء، لأنه من الواجب على رئيس الوزراء أن يحترم الأغلبية البرلمانية فهي من تشكل حصانته في مجلس الأمة، وبالنسبة للحقيبة الوزارية تحدث إلى موظفين من مكتب رئيس الوزراء لدخولي الحكومة السابقة ولكن رفضت لأن أجد نفسي مع الرقابة الشعبية.



هل تمتلك الحكومة رؤية مستقبلية؟



٭ هنالك مكتب مبادرات لدى سمو رئيس الوزراء يقدم فيه مبادرات ومشاريع تخص التنمية وأكثر من يتقدم بهذه الرؤى والمبادرات هم من فئة الشباب وقد أتى إلي بعض الشباب حاملين معهم بعض الرؤى والمشاريع المبدعة وقد وجهتهم إلى مكتب المبادرات، وللأسف كل هذا المشاريع «تقبر» في مكتب رئيس الوزراء، عندما نرى الدولة المجاورة كيف أصبحت نأسف على حالنا، فالمملكة العربية السعودية أصبحت في حال مختلفة خلال أربع سنوات لم يحملوا رؤية فقط بل حققوها بسرعة خيالية، وأيضا دولة قطر دخلت التاريخ من خلال استضافة كأس العالم، نحن نملك المقومات جميعها، فلماذا لا نتطور، أحد المشاريع التي قدمت إلى مكتب سمو رئيس الوزراء هي إنشاء منتج تأهيلي وثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف الأعمار، ومقدمو المشروع خريجون من جامعة «هارفرد» الأمريكية حتى ان جامعة هارفرد عندما قرأت المشروع أبدت استعدادها لتشارك في هذا المشروع مجانا فكان رد مكتب رئيس الوزراء «not visible» وللعلم لا أدري لماذا هذه الكلمة بالذات ملازمة لكل مشروع يقدم إلى الحكومة، وأنا أذكر أنه عندما كنت رئيسا للجنة الإسكانية قدمت مقترحا بعد مجهود ودراسات يحل الأزمة الإسكانية خلال خمس سنوات فقط واجتمعنا مع الهيئة العامة للاستثمار التي تملك أكثر من 17 ألف استثمار في 30 دولة وطلبنا منها أن تستثمر في العقارات في الكويت لحل المشكلة الإسكانية، فما المانع من الاستثمار داخل الكويت خاصة أن السوق العقاري في الكويت يضاهي دول العالم، فكان رد رئيس الهيئة «not visible» وعندما كنت أيضا رئيسا للجنة النفط فالمجلس عقدنا اجتماعا مع مؤسسة البترول الكويتية حوالي 13 اجتماعا في مجلس 2022 وقدمنا لهم رؤية بمشاركة نخبة من فطاحل القطاع النفطي الكويتي اقترحنا أن يتم إنشاء شركات يتم من خلالها تصنيع البتروكيماويات والمشتقات النفطية، فكانت إجابة المؤسسة هي «not visible» وقبل أسبوعين أعلن سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعودبأن المملكة العربية السعودية من الآن فصاعدا لن تبيع النفط الخام بل ستبيع مشتقات النفط والبتروكيماويات، فلماذا في السعودية «visible» ونحن «not visible» «للأسف نلاحظ الآن عزوف بعض الشباب عن المشاركة السياسية لأن الشباب تم إلهاؤهم في السياسة والانتخابات ولم يتم الاهتمام بهم في الجوانب الاقتصادية والفنية، ونلاحظ أن هنالك الكثير من الشباب عرضة للخطر نتيجة إفلاس مشاريعهم ولم يتم إنقاذهم في فترة كورونا.



طالبتم في مجلس 2020 برحيل الرئيسين، فهل كانت هناك نتيجة بعد رحيل الرئيسين السابقين خاصة بعد تكرار الأحداث؟



٭ رحيل الرئيسين جاء بإرادة شعبية وأتى مجلس جديد بتعاون جديد ورئيسين جديدين، وما إن بدأنا العمل حتى «زعل» سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من قانون القروض ولم يحضر الجلسة وظلت الحكومة مستقيلة لمدة شهرين وبعدها إبطال المجلس، فيجب على الرئيس أن يتقن فن إدارة الأزمات والعمر الحقيقي للمجلس المبطل 2022 هو شهران و9 أيام لذلك عدنا إلى نقطة الصفر وللأسف منذ مجلس 2012 إلى الآن 3 مرات أبطل المجلس من قبل المحكمة الدستورية، ولا شك أن رئيس المجلس يجب عليه أن يحافظ على هيبة وقوة المجلس وأيضا على رئيس الوزراء أن يحترم الأغلبية البرلمانية وأن ينسجم معها، ونحن انتقدنا رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وتحدثنا إليه في المنصة وناقشناه نقاشا مفصلا وبقوة في استراحة القاعة في كل جلسة تم رفعها وهو كان مؤيدا لنا وقال علنا إنه يشاركنا الرأي في رفع الجلسات، ولكن لا يريد سوابق المجلس وقلت له السابقة التي استند إليها هي من مجلس 1968 المزور وكان يخشى أن تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية وتأخذ حكما وفق هذا المادة وتصبح لدى الحكومة ورقة قوية تستخدمها للأبد، ولا شك أن الموضوع شائك، لكن يجب أن نجد حلا لكي نضغط على الحكومة لتحضر الجلسات وأيضا في المجلس المبطل خرجت بتصريح في المركز الإعلامي للمجلس، وقلت لرئيس الوزراء لن سمح لك بأن تتعامل مع المجلس كما تعامل معه غيرك سابقا وهذه فرصتك الأخيرة للحضور وإلا يجب أن تكون هناك محاسبة.



ترشحت سابقا لمنصب نائب الرئيس، فما أهمية هذا المنصب برأيك؟



٭ لا شك أن منصب نائب رئيس مجلس الأمة مهم فهو ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويعمل أيضا في مكتب المجلس، وكانت لدي رسالة وضحتها عندما ترشحت لهذا المنصب بأن يصبح نائب الرئيس حلقة وصل بين المجلس والحكومة وتنسيق بين النواب وأن يضع الأولويات لتحديد المسار وعرضها على المجلس حتى لا نتأخر في الجدل والخلافات وذلك ليكون لدينا برنامج عمل واضح بأولويات نتفق عليها.



كنت ضمن كتلة الستة البرلمانية ولاحظنا أن الحكومة أخذت من هذه الكتلة في مجلس 2020 النائب د.حمد روح الدين والنائب د.بدر الملا في مجلس 2020 والمجلس المبطل 2022 فهل كانت هذه الكتلة هشة؟



٭ بالعكس عرض الحقائب الوزارية على كتلة الستة تدل على أنها كتلة صلبة وكانت من أقوى الكتل البرلمانية، أما بالنسبة للموافقة فهي رغبة شخصية لدى النائب وأنا قد عرضت علي وزارة في مجلس 2020 ورفضت لأنني أرى أن رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد قد تم طرح الثقة فيه 3 مرات ولم يحترم برنامج عملي كنائب، فكيف أشاركه في حكومته وأيضا النائب د.بدر الملا رفض في مجلس 2020 وفي مجلس 2022 اجتمع رئيس الوزراء معنا في كتلة الستة وطلب دعمنا ولكن لم يطلب أن نشاركه في الحكومة بل ذهب مباشرة إلى النائب د.بدر الملا وطلب منه المشاركة وهذه تعتبر رغبة شخصية ولا يعتبر ذلك أن الكتلة شاركت مع الحكومة.



ما سبب صمتك بعد إبطال مجلس 2022؟



٭ صحيح أن الإبطال كان مفاجئا ولم نقبل به أنا ومجموعة من الأعضاء لكن بعد الإبطال خرجت مؤتمرات صحافية فيها صراعات وأنا لست طرفا في هذه الصراعات، فإما أن أمدح أو أهاجم وهذا ليس نهجي لأنني مستقل ولا أتبع لأي جهة وهذا ما كنت عليه منذ 1996 وفي النهاية حكم المحكمة الدستورية هو حكم بات ولابد أن نعود للأمة.



هل نتفاءل بحكومة سمو الشيخ أحمد النواف؟



٭ رئاسة الوزراء مسؤولية عظيمة يحظى بها بثقة القيادة السياسية وأنا أتمنى أي رئيس وزراء أن يكون ناجحا لأن نجاحه سيصب في مصلحة كل مواطن، فنحن لا نملك أي عداوة أو مصالح مع أي رئيس وزراء بل مصلحتنا هي الكويت أولا وأخيرا ومسيرة سمو الشيخ أحمد النواف لم تكن بقدر الطموح والتطلعات وهو خرج من رحم حراك طالب برحيل الرئيسين وعهد جديد وانتخابات جديدة وباركها صاحب السمو الأمير وولي العهد في خطاب تاريخي والنهاية هذا الأداء المتدني، ولا شك أن رئيس الوزراء كانت لديه فرصة وما زالت لديه فرصة تاريخية للتصحيح ولابد أن نتفاءل وأن نفرض تغيير منهجية الحكومة، فمن غير المعقول أن يكون هناك أكثر من 100 منصب قيادي شاغر ولماذا يتأخر توظيف الخريجين الى انتهاء الانتخابات.



هل أنجزتم في المجلس المبطل 2022 وهل كانت اجتماعات اللجان تعقد بالرغم من رفع الجلسات وعدم حضور الحكومة للجلسة؟



٭ للأمانة كنا نجلس في اجتماعات اللجان إلى أوقات متأخرة وكانت لدي 3 لجان وأهم لجنتين في المجلس هما لجنة النفط واللجنة الإسكانية كانتا من أنشط اللجان البرلمانية وقد تقدمت بطلب إحصائيات لعمل اللجان خلال فترة المجلس المبطل حتى تتم مقارنتها مع أي مجلس رغم عمر المجلس الضئيل، ففي اللجنة الإسكانية عقدنا 17 اجتماعا رسميا و43 تقريرا مدرجا في جدول الأعمال وهي عبارة عن حزمة تشريعات لمعالجة الوضع العقاري في الدولة منها فرض رسوم على الأراضي الفضاء المحتكرة ما يتسبب في هبوط أسعار العقار بالإضافة إلى فرض رسوم كهرباء إلى من حول بيته إلى عمارة سكنية بالإضافة إلى إنشاء شركات تنشئ مدنية سكنية بمواصفات عالمية وإلغاء الوكالة العقارية وغيرها من التشريعات ولجنة النفط عقدنا 13 اجتماعا.



ما هي المفوضية العليا للانتخابات؟



٭ هي هيئة مستقلة يتم تشكيلها لتصبح مسؤولة عن العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ويكمن عملها في مراقبة الحملات الانتخابية وطبيعة التصويت وتنظر في الطعون الانتخابية، وهي أيضا كمظلة تحمي العملية الانتخابية من أي شوائب.



هل لديك رسالة أخيرة؟



٭ أدعو كافة الشعب الكويتي إلى المشاركة في الانتخابات في جميع الدوائر والتفاؤل وعدم الالتفات إلى حالة الإحباط والملل السياسي ويجب علينا أن نتقدم ونثابر لنصنع مستقبلا أجمل ولا نترك الإحباط يسيطر علينا ومن ثم نترك المجلس للفاسدين عندها سيكون الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن، لذلك كما كان وما زال شعارنا لنفرض عهدا سياسيا جديدا.