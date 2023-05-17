محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت ستطرح مناقصة عقدين للنفط والغاز بقيمة إجمالية قدرها 1.35 مليار دولار، وان وثائق المناقصة قدمت إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة في مارس الماضي وفقا لما نقلته المجلة عن مصادر في الصناعة النفطية.



وأضافت أن الدعوة لتقديم عطاءات لمشروعين للنفط والغاز جاهزة للإصدار بعد ان قدمت حزم العطاءات الخاصة بكلتا الحزمتين إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



ويعرف أحد المشروعين باسم EF/ 2058، تبلغ كلفته 650 مليون دولار، ويركز على توسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف لقطاع النفط والغاز.



أما المرفقان اللذان سيتم توسيعهما فهما EWDP-1 وEWDP-2. ويقع الاول EWDP-1 على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب مدينة الكويت، أما الثاني EWDP-2 فيقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة.



ويحمل المشروع الثاني الرقم المرجعي EF/ 2059 وتقدر قيمته بنحو 700 مليون دولار، وهو يركز على إزالة الاختناق وتسريع انطلاق العمل في أربعة مراكز تجميع للنفط في شرق الكويت. أما مراكز التجميع التي سيتم تحديثها كجزء من المشروع فهي ذوات الأرقام GC 1 وGC 2 وGC 11 وGC 19.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في عام 2021 أنه تم الانتهاء من وضع الأعمال الهندسة الأولية والتصميمات لهذه المشاريع. وأفيد في العام الماضي كما ذكرت المجلة أنه تمت الموافقة على ميزانيات المشروعين، وفي السابق كان من المأمول أن يتم طرح العقدين قبل نهاية عام 2022، لكن عملية المناقصة شهدت تأخيرات كبيرة.