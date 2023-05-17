محمود عيسى



بعد أن سجلت الكويت ارتفاعا بنسبة 65.5% في ترسيات العقود خلال مارس الماضي على قائمة مجلة ميد لترسيات العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» لتصل الى 776 مليون دينار مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه، تدنت قيمة العقود التي أرسيت في شهر أبريل الماضي بنسبة هائلة بلغت 93.4% لتصل الى 51 مليون دولار فقط.



وحلت الكويت في المركز الرابع وقبل الأخير على المستوى الخليجي، بينما حلت السعودية في المركز الاول بترسيات عقود بلغت قيمتها 5.844 مليارات دولار، وتلتها قطر والإمارات في المركزين الثاني والثالث بترسيات بلغت 362 مليون دولار و161 مليون دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الرابع وأخيرا عمان في المركز الخامس والأخير بعقود لم تتجاوز 5 ملايين دولار، فيما غابت مملكة البحرين عن القائمة.



وعلى نطاق منطقة «مينا» ذكرت مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع سوق المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان نشاط ترسيات العقود سجل انخفاضا كبيرا في أبريل بلغت نسبته 32.4% في ضوء ترسية ما قيمته 7.9 مليارات دولار فقط من العقود مقابل 11.7 مليار دولار في مارس، وكان هذا الأداء لسوق المشاريع في المنطقة خلال مارس يمثل أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في شهر واحد حتى هذا الوقت من العام الحالي، وسجلت السعودية أكبر قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في أبريل، بينما سجل العراق ترسيات بقيمة 352 مليون دولار، وعلى صعيد منطقة «مينا» سجلت مصر ترسيات بقيمة 1.134 مليار دولار، مستمدة الدعم من مشروعات التطوير العقاري.