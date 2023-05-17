الشركة نجحت في تطوير قاعدة عملائها وتحقيق نتائج وأرباح مالية مميزة في الربع الأول

فريق عمل الشركة يتكون من خبراء محترفين ومتخصصين في إيجاد الحلول الرقمية



أكدت شركة Ooredoo الكويت بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات على التزامها المتجدد بدفع عجلة التطوير في الكويت وابتكار أحدث حلول التكنولوجيا من خلال الارتقاء المستمر لتكنولوجيا الاتصالات والابتكارات الرقمية، وصنع تجربة موثوقة وآمنة للأفراد والشركات.



ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة وتغير سلوك المستهلك، تكرس Ooredoo جهودها لتسهيل التواصل الآمن على الجميع من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة تثري الحياة الرقمية للأفراد والشركات.



وتعليقا على هذا، قال عبدالعزيز البابطين، الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت: من خلال جهود Ooredoo الكويت المستمرة على مر السنين، وأدائها الاستثنائي في الفترة الأخيرة، قمنا ببناء شبكة تواصل التي وضعت Ooredoo الكويت في القمة في مجال الاتصالات، ويظهر ذلك واضحا من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة في الربع الأول من عام 2023 ونجاحها في تطوير قاعدة عملائها وفي تحقيق نتائج وأرباح مالية مميزة.



وأضاف: يتكون فريق العمل في Ooredoo الكويت من خبراء محترفين ومتخصصين في إيجاد الحلول الرقمية التي تقود عجلة الابتكارات في السوق الكويتي بالإضافة إلى تقنيين ومبتكرين والأوائل في مجال التكنولوجيا الذين يسعون بكل جهد للبقاء على اطلاع دائم ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، ونحن نلتزم بمواكبة آخر التحديثات ونحتضن الابتكارات الجديدة التي نقدمها لعملائنا.



التواصل الآمن في عصر السرعة



وأكد البابطين كذلك التزام الشركة بتوفير إنترنت آمن، قائلا: نحن لا نساوم على ضمان الأمن والأمان للعملاء، والذي يتخطى مجرد إتاحة الوصول للإنترنت، بل ونحرص على منع التهديدات والمخاطر التي تنشأ عند استخدام الإنترنت. الحفاظ على الطرق والسبل الآمنة لاستخدام الإنترنت هو واجبنا لاسيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وتعدد أساليبها، لذلك، نحن نستثمر باستمرار في بنيتنا التحتية وموظفينا وتقنياتنا ليس فقط لتلبية توقعات عملائنا بل أيضا لنتجاوزها.



المسؤولية المجتمعية



وأضاف: «بسبب سرعة التطور الرقمي في العالم اليوم، أصبح من الضروري أن ينمو الأطفال مجهزين بالوعي والمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والمخاطر الإلكترونية».



نعمل في Ooredoo على زيادة الوعي وتوفير حلول آمنة لجميع فئات المجتمع، حيث تدعم رؤية واستراتيجية الشركة خلق عالم أكثر أمانا وترابطا وبناء شبكة آمنة لهم والاهتمام بتعزيز الوعي لدى الأطفال وأولياء الأمور من خلال تنظيم مؤتمرات توعوية حول طرق الاستخدام الآمنة للإنترنت ونشر الوعي لدى الشباب عن المخاطر الإلكترونية وأهمية الأمن السيبراني.



أحدث التقنيات



ولفت البابطين إلى سعي Ooredoo الدائم لخدمة الكويت وشعبها وابتكار طرق وخدمات جديدة للتواصل بما يسهل أسلوب حياة الأفراد والشركات على حد سواء.



ولطالما كانت Ooredoo الكويت لاعبا رئيسيا في مجال الاتصالات، حيث قدمت حلولا مبتكرة مثل Fiber+ وتكنولوجيا 5G المتقدمة، وتعمل هذه التقنيات الثورية على تحسين حياة العملاء بشكل مجمل، مما يعزز من مكانة الشركة الرائدة في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت الشركة تطورات مهمة إلى السوق الكويتي، بما في ذلك إصدار «تطبيق Ooredoo»، والذي حصل على جائزة Stevie للابتكار في تطبيقات بيانات الأعمال في حفل توزيع جوائز STEVIE 2023.



يتميز هذا التطبيق بتجربة مستخدم مصممة خصيصا لاحتياجات العميل وببوابة دفع متكاملة، مما يغير من طريقة تفاعل العملاء مع الشركة ويفتح مجالات جديدة للمبيعات. وقد نجحت الشركة في تحقيق نسبة لافتة في عدد مرات تحميل التطبيق مما يؤكد ثقة العملاء المتزايدة بالشركة وعلى نجاح التطبيق في تقديم تجربة مطورة وسهلة تفوق التوقعات.



بالإضافة إلى ذلك وفي ظل توجهها الكامل نحو التحول الرقمي، تعمل Ooredoo باستمرار على تحسين تجربة العملاء من خلال المنتجات والخدمات الرقمية المتوافقة مع أنماط الحياة المتطورة. بالإضافة إلى دعمها حلول الفايبر وشبكة 5G المطورة، تقدم الشركة أيضا حلولا شاملة للشركات حيث تمكن أصحاب الأعمال من تحقيق المزيد من الفعالية والإنتاجية ومواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة. أدى التزام الشركة إلى احتلالها المرتبة الأولى في حضور العلامة التجارية، وبالتالي إلى ترسيخ مكانتها في ظل سوق تنافسي.



واستجابة للتطور المستمر في مجال التكنولوجيا المالية والطلب المتزايد على خدمات الاتصال والخدمات الرقمية، تعمل Ooredoo على تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية لديها، مما يوفر تجارب سلسة من خلال القنوات الرقمية.



دعم الخبرات الوطنية



وعلى صعيد دعم الخبرات الوطنية في مجال التكنولوجيا، قال البابطين: نحن ندعم عبر رؤية واستراتيجية الشركة ومسؤوليتها المجتمعية الخبرات الوطنية في مجال التكنولوجيا وتمكين الطاقات الشبابية في هذا المجال لمواكبة موجة التغير السريع التي تحدث حول العالم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



وتتمحور استراتيجية Ooredoo حول ترقية تجربة العملاء من خلال التفاعل وصنع لحظات ملهمة معهم وتمكين المجتمع من خلال استثمارات مخصصة في البنية التحتية والأفراد والتكنولوجيا.



وتواصل Ooredoo الكويت الاستثمار في الموارد اللازمة لتلبية توقعات العملاء وأكثر من ذلك، مما يمكن المجتمع من التقدم ومواكبة التطور الرقمي والتكيف مع قطاع الاتصالات العالمي.