ادانا الصباح: النتائج تعكس جهودنا لضمان تحقيق أنشطتنـا الرئيسية أداءً إيجابياً

نسعى جاهدين لبناء شركة قابضة قويـة قـادرة على مواجهة التقلبات في الأسواق



أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) كيبكو عن تحقيقها أرباحا صافية بقيمة 5.1 ملايين دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بارتفاع نسبته 59% بالمقارنة مع ربح بقيمة 3.2 ملايين دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.



وبلغت ربحية السهم خلال الربع الأول من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023) 1.1 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع 1.3 فلس للسهم الواحد خلال نفس الفترة من عام 2022.



وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام إيرادات مجمعة بقيمة 313.7 مليون دينــــار بزيادة نسبتها 93% عن تلك المحققــــة في الربع الأول من عام 2022 والتي بلغــــت 162.2 مليون دينـــار.



وسجل إجمالي الأصول المجمعة خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 4% ليصل إلى 11.8 مليار دينار بالمقارنة مع 11.4 مليار دينار كما في نهاية عام 2022.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح: تعكس النتائج الإيجابية للربع الأول من العام أداء شركات محفظة شركة المشاريع، حيث سجل قطاع البنوك التجارية، وبالتحديد أنشطتنا في الأردن، نموا إيجابيا، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية اللذين أضيفا إلى محفظتنا نتيجة صفقة الاندماج الأخيرة مع شركة القرين لصناعـــة الكيماويات البتروليـــة.



وأضافت: كما أكدنا خلال الاجتماع السنوي الأخير للجمعية العمومية، فإننا نسعى جاهدين إلى بناء شركة قابضة قوية قادرة على مواجهة التقلبات في الأسواق، وتظهر هذه النتائج الجهود التي نبذلها لضمان مواصلة أنشطتنا الرئيسية تحقيق أداء إيجابي أفضل بدعم من انسيابية العمليات التي تتســـم بالكفـــاءة والفاعليــة.