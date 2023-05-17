

أعلنت شركة مينزيز للطيران، الشريك الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم، وإحدى شركات أجيليتي، عن استحواذها على شركة خدمات واستشارات الطائرات SA ذات الخبرة العالية والتي تعمل في مطارات بنما لأكثر من 20 عاما. يتيح هذا الاستحواذ الاستراتيجي لمينزيز دخول سوق الطيران النابض بالحياة في بنما، وتوسعة نطاق خدماتها للعملاء في مطار توكومين الدولي (PTY)، ومطار سكارليت مارتينيز الدولي (RIH)، مع تراخيص تشغيل إضافية مؤمنة لمطار ديفيد (DAV)، ومطار بنما باسيفيكو (BLB).



تعتبر بنما البوابة التجارية المركزية في الأميركتين، والرابط الاستراتيجي بين المحيطين الهادئ والأطلسي.



وتجعلها أهميتها الجغرافية مركزا مثاليا لتوصيل البضائع والركاب بكفاءة. كما يعتبر مطار توكومين الدولي، أكبر مطارات أميركا الوسطى الذي يتعامل مع أكثر من 15 مليون مسافر سنويا، ويشكل قاعدة أساسية لخطوط COPA الجوية ويعمل فيه أكثر من 20 شركة طيران إقليمية ودولية كبرى.



وفي تصريح حول هذا الاستحواذ، قال حسن الحوري - رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران: متحمسون لإضافة بلدنا السابع في أميركا اللاتينية ومطارينا الـ 46 و47 على التوالي في هذا السوق المتنامي المهم. هذا الاستحواذ يعزز من مكانة مينزيز للطيران كلاعب رائد في صناعة خدمات الطيران العالمية ويوضح التزامنا بأن نكون شريك خدمات موثوقا به في جميع أنحاء المنطقة. نحن دائمو التطلع إلى الفرص التي تنتظرنا مع تعزيز مينزيز لوجودها في بنما، ومواصلتها دعم مجتمع الطيران في المنطقة بأسلوب لا مثيل له.



وأضاف: نتطلع قدما للترحيب بفريق عمل شركة خدمات واستشارات الطائرات S.A، الذين يجلبون بانضمامهم إلى مينزيز ثروة من الخبرة، وستتم إعادة تسمية الشركة وتداولها باسم مينزيز للطيران (بنما).