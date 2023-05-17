

احتفلت شركة الاتصالات الكويتية stc، بمرور عام على التحديث الذي تم تطبيقه على البنية التحتية لنظام خدمات الدفع الرقمية من خلال الإطلاق الناجح لمنصة الدفع الرقمية ProgressSoft.



ويهدف التعاون بين stc وProgressSoft، إلى تقديم مجموعة جديدة من خدمات الدفع الرقمية بما في ذلك إدارة المدفوعات مقابل الخدمات والدفع للوكلاء والتجار وكذلك دعم القنوات الجديدة وتوفير المزيد من خدمات الدفع الاخرى. هذا بالإضافة إلى التسوية الآلية، وتحسين سبل إدارة المدفوعات عبر القنوات، وتحديد طرق وحدود الدفع الرقمي، وإدخال مدفوعات جديدة مثل التعاقدات المتعددة.



وتتوافق بوابة الدفع الرقـمـية الـحـديثـة مع استراتيجية stc لتعزيز التحول الرقمي التي تتبعها وتهدف إلى تزويد العملاء ببوابة دفع رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم المتنوعة. وقد أدى دمج بوابة الدفع في منتجات وخدمات stc الحالية إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال توفير معاملات سلسة وفي اقل مدة زمنية.



وقد تم تصميم نظام بوابة الدفع الجديد لتلبية مجموعة واسعة من التحولات الصناعية ومتطلبات نموذج الأعمال، مما يوفر لعملاء stc مجموعة شاملة من خيارات الدفع، بما في ذلك تكامل KFAST، والقنوات المتعددة، وإدارة المدفوعات والتجار، وعملية التسوية الآلية مع البنوك، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.



كما يمكن للمنصة التعامل مع جميع أنواع المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، وApple Pay، والمدفوعات عبر الهاتف النقال، حيث انها توفر خدمات متكاملة تماما تتماشى مع البنية التحتية الحالية لشركة stc، وتتيح عمليات دفع سلسة وآمنة عبر مختلف القنوات. يتضمن ذلك بوابات دفع البطاقات المحلية والدولية، والتي تدعم جميع أنواع البطاقات في جميع أنحاء العالم. يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب دفع أبسط باستخدام بطاقات الائتمان، وK-fast، والمدفوعات المجدولة. علاوة على ذلك، فإنه يوفر للفرق الفنية والمالية وخدمة العملاء في stc عمليات تسوية أسرع وتجارب محسنة لواجهة المستخدم ونماذج قابلة للتهيئة بسهولة لتفاعلات العملاء.



من جانبه، قال م. فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: يسعدنا أن نواصل شراكتنا القوية وتعاوننا مع ProgressSoft، لاسيما بالنظر إلى الكيفية التي غيرت بها بوابة الدفع الرقمية الطريقة التي ينفذ بها عملاؤنا المعاملات. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية احتياجات مختلف الصناعات ونماذج الأعمال، حيث توفر تلك الحلول لعملاء stc مجموعة شاملة من خيارات الدفع التي تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم المتنوعة.



وقال توفيق خليلي، مدير شركة ProgressSoft في الكويت: فخورون بتعاوننا وبشراكتنا الاستراتيجية مع stc، الممكن الرقمي الرائد في السوق الكويتي، لتقديم وتطوير حلول رقمية وخدمات دفع جديدة ومتطورة لعملائها. وأضاف: تم تصميم مركز المدفوعات لدينا لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات المالية الفعالة والقابلة للتطوير، ويشرفنا المساهمة في تقديم خدمات stc المتميزة لعملائها مما يمكنهم من تسهيل عملياتهم اليومية بكفاءة عالية وكلفة اقل مع تمكين التحول الرقمي لأعمالهم.