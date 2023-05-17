

اقتيد 4 وافدين، منهم آسيويان، إلى الإبعاد الإداري لمخالفتهم القانون، حيث ضبط وافد آسيوي من قبل (إدارة البحث الجنائي والرخص) للنصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.



وتمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة البحث الجنائي والرخص من ضبط أحد الأشخاص (مجهول الهوية) يقوم بالنصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وأسفرت حملة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة، عن ضبط 7 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة منهم اثنان بتهمة ممارسة الطب من دون ترخيص داخل العيادات الطبية في منطقة السالمية، وتم اتخاذ اللازم من قبل وزارة الصحة بحقهم، كما تم ضبط 7 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة بمنطقة السلام.



هذا، وجار احالة جميع المخالفين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.



من جهته، وقال مصدر أمني ان جميع المخالفين الـ ١٨ احيلوا إلى الإبعاد.