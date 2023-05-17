

مفرح الشمري



عندمـــا يـتـخـلــى الانسان عن قناعه الخاص من أجل أن يصنع له قناعا آخر، سواء من ارادة نفسه او بإرادة الغير ويصدق ذلك، فهذا اقسى أنواع الكذب الذي يمارسه على أفراد مجتمعه، من هذا المنطلق قدم طلبة الفرقة الرابعة (ب) مسرحية «رجل برجل» للكاتب الالماني بيرتولت بريشت، أو«بريخت»، الاحد الماضي على خشبة مسرح حمد الرجيب كاختبار مادة التمثيل بإشراف د.رهام العوضي وبحضور عدد من الفنانين، منهم الفنان القدير محمد المنصور، والفنان القدير عبدالعزيز الحداد، والمخرج القدير محمد خالد، بالإضافة الى اهالي الطلبة واعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية.



المسرحية قدمها في السابق د.فايز قزق منذ ٢٠ عاما في المعهد العالي للفنون المسرحية وبعد مرور هذه الاعوام تم اعادة تقديمها وهي من تمثيل تقى عبدالفتاح التي جسدت شخصية «بغبيك»، ومصعب السالم في شخصية «كالي كاي»، وشهاب المشايخي في دور«بولي»، وفهد العثمان في دور «يوريا»، ومحمد المطرود في دور «وانغ»، وعلي العتيبي «جس»، وأحمد الحسن «فيرتشايلد»، وميس عمار «الزوجة»، وجهاد البلوشي في دور «جيب».



نص المسرحية يبحث في جوهر الانسان عندما يتم تفكيكه وتشكيله حتى يتأقلم مع المتغيرات التي تحدث حوله، الامر الذي يدفع هذا الانسان الى لبس قناع غير قناعه الاصلي الذي ولد فيه، لدرجة انه ينسيه حتى اسمه الاصلي ليعيش حياته المزيفة بالكذب ويساعده على ذلك من يتعامل معهم الذين جردوه من قناعه الاصلي خوفا من بطش مسؤوليهم!



أحداث المسرحية تدور حول رجل يدعى «كالي كاي»، يخرج في أحد الأيام من بيته لكي يشتري سمكا، فتلتقيه دورية عسكرية، فقدت أحد أفرادها الأربعة، ويجب عليها أن تعثر على شخص آخر يحل مكانه، بسرعة فائقة، لتتجنب ثورة وغضب الرقيب «فيرتشايلد» القوي، «كالي كاي» رجل لا يعرف أن يقول لا لأحد، ليس لأنه رجل ضعيف كما يمكن أن نعتقد، بل على العكس، انه الأقوى، ويصبح كذلك بالفعل، بدءا من اللحظة التي ينصهر فيها بالكتلة العسكرية، ويكف عن أن يكون شخصا له ذاته الخاصة، يتبع «كالي كاي» الجنود الثلاثة، وشيئا فشيئا، يتكيف مع الملابس، ويتبنى المواقف، والأفكار التي يجب أن يمتلكها المحارب في حالة الحرب، ليتم تفكيكه وتجميعه وتركيبه مثل سيارة جديدة، وليصبح، في نهاية المطاف، محاربا قويا من خلال «الكذب الجماعي» الذي انطلق من أفراد الكتلة العسكرية وصولا الى «كالي كاي» الذي صدق نفسه انه من العسكر وهو في الاصل لا ينتمي لهم ولكن ألبسوه قناعا غير قناعه، واصبح له مكانه حاله كحال بعض البشر الذين يعيشون معنا في واقعنا الحالي!