

فازت الطالبة رتاج السعيد من قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت في مسابقة تصميم ميداليات ماراثون بنك الخليج 2023، والتي نظمها البنك لطلبة قسم التصميم في كلية العمارة بالتعاون مع شركة سفكس لإدارة الفعاليات الرياضية، وبتحكيم من لجنة مكونة من رئيس قسم التصميم المرئي والداخلي د. ساره الفلاح وممثل برنامج التصميم المرئي د. أحمد العمومي وممثل بنك الخليج فهد الشراح وممثل شركة سفكس وسيم تيرو، وذلك في قاعة المعارض في كلية العمارة بالحرم الجامعي في العديلية.



من جانبها، أعربت رئيسة قسم التصميم المرئي والداخلي د. سارة الفلاح عن أهمية توفير مثل هذه الفرص التشجيعية لطلبة قسم التصميم المرئي لأهميتها بصقل مهاراتهم الإبداعية وتشجيع حس المنافسة بينهم، موضحة أن طلبة القسم المشاركين في المسابقة قاموا بعرض تصاميمهم ومقترحاتهم لهذا الحدث الرياضي الذي يعد الأكبر من نوعه في الكويت ومنطقة الخليج بحضور 16 ألف متسابق من جميع أنحاء العالم، وفي النهاية تم اعتماد التصميم الفائز من قبل لجنة التحكيم.



ولفتت د.الفلاح إلى أن مثل هذه الشراكات الإستراتيجية بين كلية العمارة ومؤسسات المجتمع المحلي لها الأثر البالغ في تعريف المجتمع بهذه الأنشطة، وبمخرجات تخصص التصميم المرئي والداخلي وجودة التعليم التي يتم تقديمها في كلية العمارة.



وتقدمت د. الفلاح بالشكر لكل من ممثلي بنك الخليج وشركة سفكس على هذا التعاون وشجعت الطلبة على المشاركة في مثل هذه المسابقات لإثراء حصيلتهم التعليمية.



بدوره، أوضح ممثل بنك الخليج فهد الشراح أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو إيمان البنك بأهمية دعم المواهب الشبابية وحرصهم على إبراز أهمية دور التصميم في مثل هذه الأنشطة الرياضية.



وأضاف الشراح أن ماراثون بنك الخليج ليس سباقا ليوم واحد، بل دعوة لتغيير النهج وأسلوب الحياة، لتكون ممارسة الرياضة والمشي عادة، وجزءا أساسيا من الحياة اليومية للأفراد والعائلات من جميع فئات المجتمع، لبناء مجتمع معافى قادر على المشاركة في قاطرة التنمية المستدامة التي تشهدها الكويت.



فيما ذكر ممثل شركة سفكس لإدارة الفعاليات الرياضية وسيم تيرو أنه سيتم إنتاج فيلم وثائقي قصير يوثق مراحل تصميم ميداليات سنة 2023 للطالبة الفائزة، حيث سيتم استعراض تصاميمها المبدئية وفكرتها في مؤتمر الإعلان عن انطلاق الماراثون السنوي المقام في نوفمبر القادم، مبينا أهمية هذا الفيلم من خلال تسليط الضوء على المواهب الشبابية والمواهب المتميزة في كلية العمارة في جامعة الكويت.