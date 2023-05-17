

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية د.نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء عن الفخر والتقدير للعلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة طويلا بين بلادها والكويت والشعبين الشقيقين.



وقالت المنقوش لـ «كونا»، في ختام زيارتها الرسمية إلى البلاد، إن الكويت دائما وأبدا هي داعم لاستقرار ليبيا لاسيما في أحلك الظروف، مشيدة بما تبذله الكويت من جهود داعمة لاستتباب الأمن والاستقرار في بلادها ومساعيها الدائمة للنهوض بها انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



وأعربت عن سعادتها بزيارتها الرسمية للكويت ضمن جولتها الخليجية ولقائها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، مشيرة إلى أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين تعتبر تجسيدا لعمق العلاقة المتميزة بينهما.



وأوضحت أن زيارتها تناولت بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك معربة عن اعتزازها بالمواقف والسياسة الكويتية فيما يتعلق بالملفات العربية والإقليمية والدولية.



وردا على سؤال عن جولتها الخليجية خصوصا على أعتاب عقد القمة العربية أكدت نجاح هذه الجولة وأن هناك إجماعا خليجيا ودعما حقيقيا نحو استقرار ليبيا ودعم ما يريده الليبيون، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق عليه سيتجسد تحت مظلة جامعة الدول العربية.



وبشأن الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة في ليبيا شددت على أن هناك اتفاقا دوليا على ضرورة السعي في المسار الانتخابي لاسيما وأن المنطقة تواجه الآن تحديا آخر وهو الاستقرار في السودان الشقيق، وأعربت عن أملها في أن ينعم هذا البلد الشقيق بالاستقرار والأمن والأمان.



وكان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله التقى في وقت سابق من اليوم الوزيرة المنقوش وجدد بهذه المناسبة دعم الكويت المطلق لدولة ليبيا الشقيقة وكل ما تتخذه لحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.