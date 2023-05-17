أودى الإعصار موكا بحياة 41 شخصا على الأقل في قرى بولاية راخين غربي بورما.



وصل «موكا» إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلاديش وسيتوي في بورما، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة. وقال كارلو المسؤول في قرية «بو ما» لمراسل وكالة فرانس برس الموجود في المكان بعد يومين على مرور الإعصار، «يمكننا تأكيد وفاة 17 شخصا».



وأضاف كارلو: «سيكون هناك المزيد من الوفيات لأن أكثر من مائة شخص في عداد المفقودين». ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24، والتي أفاد بها مسؤول في قرية خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه خوفا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما.



و«موكا» أكبر عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد، وقد دمرت قرى ومخيمات الروهينغا، كما أسقطت أشجارا وأعمدة كهرباء ودمرت قوارب الصيد.



وصباح الثلاثاء كان سكان «بو ما» يمسحون شاطئ البحر بحثا عن أقارب اختفوا خلال مرور الإعصار.