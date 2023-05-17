أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة يوم المرأة الكويتية عن الاعتزاز بالإسهامات البارزة للمرأة الكويتية في المسيرة الطموحة للوطن العزيز.



وأكد سموه على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة الكويتية في مختلف الميادين لتحقيق متطلبات النهضة التنموية التي ينشدها الجميع، مستذكرا سموه بكل الفخر المواقف الوطنية المشرفة للمرأة الكويتية في مختلف الظروف التي مر بها الوطن العزيز وقيامها بواجبها دون تردد أو كلل وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب. وأشاد سموه بما حققته المرأة الكويتية من مكاسب متعددة لاسيما في إقرار كامل حقوقها السياسية والتي أثبتت دوما أنها جديرة باستحقاقها.



كما عبر سموه عن خالص تهانيه إلى كافة أخواته وبناته نساء الكويت الكريمات في هذه الذكرى السنوية، متمنيا سموه لهن كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه.