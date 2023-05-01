«إهمال في القيادة وسحب الرخصة»

تريفور جاكوب، يوتيوبر أميركي، يعترف بتحطيم طائرته عمدا بعد القفز منها بالباراشوت، ليكسب مزيدا من الإعجابات والمتابعين، حيث لاحظ المحققون الفيدراليون أنه كان بالفعل يرتدي الباراشوت قبل أن يزعم تعطل الطائرة واضطراره للقفز منها وتركها تتحطم.