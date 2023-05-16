عدم استقطاع بدلي «الخفارة» و«التدريب» وزيادة بدل حاملي الشهادات

آلية للسماح للصيادلة باستكمال دراستهم بالالتحاق بجامعة الكويت «دكتور صيدلي»

استحقاق بدلات العدوى والخطر والتلوث والضوضاء



عبدالكريم العبدالله



اجتمع مجلس ادارة الجمعية الصيدلية الكويتية مع رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان لمناقشة عدد من مطالب أعضائها، والذي وجه بدوره الى دراسة تلك المطالب وتشكيل لجان للنظر في اقرارها.



وتمثلت المطالب بمناقشة طبيعة العمل الصيدلانية واستحقاق الصيادلة في عدم استقطاع بدلي الخفارة والتدريب، فضلا عن عدم خصم العلاوات والبدلات للصيادلة المبتعثين.



ومن المطالب ايضا زيادة بدل حاملي الشهادات العليا والشهادات التخصصية، واستحداث آلية للسماح للصيادلة باستكمال دراستهم بالالتحاق بجامعة الكويت «دكتور صيدلي» وهم على رأس عملهم في وزارة الصحة من دون الحاجة الى الاستقالة، فضلا عن مناقشة المخاطر التي يتعرض لها الصيادلة اثناء عملهم وبيان استحقاقهم لبدلات العدوى والخطر والتلوث والضوضاء.