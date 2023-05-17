أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى للضاحية (N3) في القسائم الحكومية من مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 300 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 14/6/2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 18/5/2023 21/5/2023
2 -توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 22/5/2023
3- إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 24/5/ 2023
ودعت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 22/5/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
الأسماء كالتالي:
0001 فهد وليد محمد جعفر
0002 مشاري نايف بعيجان العتيبي
0003 جاسم صالح عبدالمجيد الجدى
0004 طارق خالد يعقوب اسماعيل
0005 احمد مطلق على الرشيدى
0006 فهد محمد عبدالله احمد
0007 طارق عبدالستار احمد الملا
0008 نواف سعد شمس المطيري
0009 اسامه جاسم محمد شهاب
0010 بدر على حسن العجمى
0011 عبدالرحمن مناور صالح العازمي
0012 مشعل لافى على الغواص
0013 فاضل على محمد مشتاق
0014 فلاح عبدالله عيد العازمى
0015 سعد عبدالحميد عبدالله الصالح
0016 سعدون صالح سعدون العتيبي
0017 نواف نهار بداح المطيري
0018 مذكر عبدالله مذكر القوبع
0019 محمد فيروز سرور اليوحه
0020 جهاد سليمان عبدالرحمن البناى
0021 نواف على فخرى الرشيدى
0022 طلال فالح مطلق السبيعى
0023 علي عبدالمحسن عبدالله البقشي
0024 بدر عبدالله سعيد العازمي
0025 حامد لافى فالح المطيري
0026 فرج سالم فرج المري
0027 جاسم محمد حسين بعركي
0028 عيسى عبدالله عيسى القصاب
0029 عادل فهد طلق العازمى
0030 ايتام صالح محمد عباس حسين
0031 انور جديع رشيد الوشيتان
0032 مسلم قحيفان محمد الحمد
0033 رشيد عبدالله احتيان الرشيدي
0034 بدر شنار مبارك البخيت
0035 سعود مطلق علي الرشيدي
0036 محمد عادل محمد المتروك
0037 محمد على حسين الشطى
0038 احمد هزاع رشيد القفيدي
0039 فيصل عبدالرحمن احمد الكندري
0040 محمد عبدالله عيسي صوار
0041 محمد جاسم عبدالله زيد
0042 مرضي سند حسن الرشيدي
0043 محمد جواد عبدالوهاب العوض
0044 فهد عبدالرحمن احمد الكندرى
0045 احمد جابر حبيب الخالدى
0046 صالح جزاء عشبان الحربى
0047 وليد عبدالله رجب العبدالهادي
0048 مشاري منصور محمد السهلي
0049 عبدالله ناصر حازم العتيبى
0050 حمزه عباس سليمان احمد
0051 سلمان نجوان جودت حمور
0052 نواف بعيجان خضران المطيري
0053 حامد عبدالحميد عبدالوهاب العوض
0054 نايف عبدالله ماجد المطيري
0055 عيسى خميس محمد الناصر
0056 نامى يوسف عبدالله النامى
0057 حاضر حمود سعد الرشيدى
0058 محمد عبدالله حميدى المعضادي
0059 احمد حميد احمد المؤمن
0060 جاسم هزاع زيد العنزى
0061 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الخميس
0062 مطيع مبارك على العجمى
0063 مشاري فلاح ناصر الشهري
0064 يوسف صلاح عباس الصالح
0065 خالد نهار ثامر مرزوق
0066 يوسف شعار المطيري
0067 سعد ربعي سعود الشيتان
0068 بندر حامد باتل المطيري
0069 نواف جاسم محمد المزين
0070 يعقوب محمد عيسى الحوشان
0071 فهد يوسف راشد يوسف بوحيمد
0072 حسين على درويش قاسم
0073 طلال ياسين سليمان صالح
0074 فهد هزاع حمد الفهد الحمد
0075 ذياب عبدالكريم ذياب زنكوى
0076 أحمد حسين علي عبدالرحيم صالح
0077 مطلق محمد عدس النمران
0078 فهد ناصر فهد المطوع
0079 بدر فلاح مسلم العدوانى
0080 على سعد عبدالله فندان العازمى
0081 عبدالله اسماعيل عبدالله الخباز
0082 محمد فهد هذال الصواغ
0083 احمد مطلق حزام نهار
0084 احمد ناصر مطلق الغريب
0085 مشعل حمد مشعان الرشيدى
0086 فيصل احمد على الكندرى
0087 حمد دغيم هجاج الرشيدى
0088 مساعد فلاح سعد غريب
0089 سعد مرزوق سعد غريب
0090 احمد مساعد عبدالرحمن الكوس
0091 عمر عبدالعزيز عبدالله الفهد
0092 عبيد فهد عبيد العتيبى
0093 مبارك فلاح ضاوى النصافى
0094 ثامر فاضل عبدالله على الدريس
0095 ناصر عطيه عبيد الشمري
0096 هشام عبدالله محمد عبدالله احمد
0097 فهد عبدالرحيم علي الكندرى
0098 عبدالرحمن شليل عبدالرحمن المطيرى
0099 محمد جاسم محمد طاحوس الشديد
0100 بدر مبارك عاصى الميع
0101 محمد سالم خليفه الخرس
0102 عيسى حطاب مبارك الجنوبي الرشيدي
0103 سكينه سردار على حماده وشقيقتها فريده
0104 مساعد زيد عبدالله الزيد الناصر
0105 سعود عبدالعزيز خليفه السويدان
0106 انور سالم ناصر العازمى
0107 صالح ابراهيم غلوم محمد حيدر
0108 عادل عبدالله نجم العتيبي
0109 محمد راشد عبدالواحد الراشد
0110 طارق حسن عبدالله السبتي
0111 مساعد محمد حسين الكندرى
0112 حسين عبدالله ناصر القبندى
0113 خالد فلاح جريدي فلاح
0114 محمد يعقوب يوسف محارب المحارب
0115 مشارى خالد سعود الهاجرى
0116 غريب عبدالرحيم حسن غريب
0117 طلال هزاع سعد المطيري
0118 عادل محمد فلاح دخيل الرشيدي
0119 بدر محمد فلاح دخيل الله الرشيدي
0120 سطام حمود راشد الحربي
0121 ثامر عبدالهادي مطلق الراجحي
0122 محمد ثامر مرزوق الملفي
0123 محمد غانم حمد السهيل
0124 احمد غانم حمد السهيل
0125 عصام عبدالكريم عثمان الزيد
0126 عادل عبدالله حسين الفودري
0127 ناصر خالد ناجي الهاجري
0128 طلال احمد حسن القلاف
0129 فواز حمود سارى المطيري
0130 خالد سعد مظهور العازمي
0131 طلال فيحان براك العازمي
0132 صلاح حسين محمد الكندري
0133 حسن اكياد زعل الظفيرى
0134 عبدالله احمد محمد الكندري
0135 احمد عبدالرحمن ابراهيم الباز
0136 خالد حماد عايض العازمى
0137 محمد حبيب محمد جاولي
0138 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان
0139 وائل مصطفي ابراهيم بوشهري
0140 حسين حمد زايد العجمى
0141 بندر عبدالله مسمار الجدعي
0142 مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي
0143 محمد سامي عبدالله الشرف
0144 جزاع فليح حمود الصويلح
0145 فهد عادل عباد مكي
0146 جابر عبيد زايد العنزي
0147 عبدالله عبدالعزيز حسين العباد
0148 مبارك خالد مبارك الصباح
0149 بصيص علي هديان العجمي
0150 عبيد العتيبي عبيد المطيري
0151 مشعل سعد مجبل العنزي
0152 احمد عايد خميس العنزي
0153 خالد عبدالرحمن عبدالرحيم الكندري
0154 خالد عبدالهادي عبداللطيف البقيشي العبدولي
0155 علي حسين عيدى عيدى
0156 جابر محمد اسماعيل المقصيد
0157 عبدالعزيز بدر عبدالستار الرومى
0158 فايز مزبن دعسان المطيرى
0159 علي عبدالله احتيان الرشيدي
0160 فيصل فالح سلطان السبيعى
0161 عبدالله محمد فالح العازمي
0162 مبارك فهد طلق العازمي
0163 يوسف نورى يوسف الوتار
0164 ذياب عويض سعيد الديحاني
0165 سلمان عوض محمد القفاص
0166 منصور راشد فهد الراشد
0167 مشعل محمد سليمان الصغير
0168 محمد فايز قاطع العنزى
0169 فيصل لافى خلف البطحاني العازمى
0170 سالم جاسم محمد عاشور مظفر
0171 علي مساعد محمد الحيدر
0172 محمد احمد علي الكندري
0173 راشد محمد عبدالوهاب عبدالله
0174 رشيد فارس سعد سعود الربعي
0175 محمد سعدون عبدالحسين محمد
0176 علي بدر محمد البلوشى
0177 احمد متعب فحيمان الخرينج
0178 عبدالعزيز تركى عبدالله العنزى
0179 احمد صالح احمد خريبط
0180 خالد عبدالله يعقوب القبندي
0181 خالد عامر هلال المطيري
0182 فالح محمد براك الرشيدى
0183 عبدالله عادل محمد البغلي
0184 سلطان جلوى ضيف الله الديحانى
0185 نواف عبدالرحمن يعقوب اليوسف
0186 هاشم خالد نزير عسكر
0187 ناصر مطلق عواض العتيبي
0188 عبدالله سعدى عبيد المطيرى
0189 طلال عبدالله فاضل الداود
0190 عبد الله عبد المحسن محمد الحقان
0191 ناجى حمود عبدالرحمن العصيمى
0192 مبارك محمد مبارك الفهاد
0193 خالد وليد مبارك المطوع
0194 محمود غلوم كاظم الكندرى
0195 مشاري احمد غانم مال الله
0196 محمد سعود يتيم العنزي
0197 عادل سعد عبدالوهاب الخراز
0198 عبدالحميد عبدالمحسن احمد الناصر
0199 محمد ابراهيم عبدالرحمن الكندري
0200 عبدالله بدر عبدالله العقيلي
0201 احمد ثنيان تركى العمران
0202 ناصر سرور سالم العامر
0203 محمد خلف ساكت الشمري
0204 رضا سلمان عايد الجنفاوى
0205 حمد عبدالله عويضه العجمي
0206 راشد سعد راشد صقر
0207 حمد موسي عبدالرضا بخش
0208 خالد بطيحان جاسم المطيري
0209 وليد فالح عبدالله العازمي
0210 حسين ابراهيم خليل الرامزى
0211 نواف عبدالمحسن طعمه الخالدى
0212 ناصر عبدالله سعد الخالدي
0213 فيصل احمد خلف الدخيل
0214 دلال علي عبدالله الجبري وابنها نادر
0215 يوسف محمد عبدالرحيم العوضى
0216 مساعد عيسى احمد المخيزيم
0217 عبدالرحمن مصطفي امان عبدالله
0218 نايف عبدالله كمدان العجمي
0219 محمد مبارك سعد الرشيدي
0220 متعب علي فهد الرشيدي
0221 على درويش على المنصورى
0222 عبدالعزيز خالد سرور اليحيوح
0223 عواد سعد عواد الشمري
0224 محمد مفرج مطلق المطيري
0225 احمد فيصل خلف راشد العنزى
0226 عبدالله على عبدالله المطوع
0227 محمد محسن عيسى ميرزا
0228 ماجد صالح محمد العازمي
0229 بدر حمد عبدالله العتال
0230 بدر سعد جحيش الرشيدي
0231 نواف راشد سعد العراده
0232 عبدالله نجم عبدالله الصراف
0233 ممدوح حمد علي الشمري
0234 يعقوب احمد عبدالله طالب
0235 نواف عبدالعزيز جاسم الحشاش
0236 محمد حبيب محمد الشيخ
0237 محمد عبد الله غانم الغانم
0238 سعد ماجد عبيد الدوسرى
0239 سعيد عايض ناصر العجمي
0240 فيصل مبارك طعمه الخالدى
0241 يوسف سامي يوسف الوتار
0242 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الصالح
0243 سعد محمد سعد السبيعى
0244 علي حسين محمد قاسم
0245 فهد عبدالرحمن صالح المكيمي
0246 ايمان سعد مبارك العساف
0247 نادر عبدالله فاضل الكندري
0248 مبارك فهد مبارك العازمى
0249 لافي ملفي لافي قبلان
0250 ابراهيم فرحان بستان العنزي
0251 خالد عاشور سليمان
0252 محارب عواض محارب الديحاني
0253 محمد ضيدان جريس العتيبي
0254 خالد جميل موسى الدوسرى
0255 سعود عبد الحميد سعود الشمرى
0256 محمد فهد سعدون المطيري
0257 فايز سعود عبدالله الميع العازمي
0258 هانى على حسين بن مكى
0259 علي محمد حسين ابا الصافي
0260 محمد ناصر جبر الرشيدي
0261 مشعل خالد مجبل العازمي
0262 محمد نايف عبدالله ابوشيبه
0263 مريم مال الله على احمد
0264 امل عبدالمحسن مرزوق الوصيص
0265 حمد جاسم محمد الباطني
0266 محمد ابراهيم حسن حجى
0267 فالح لافي فالح العازمي
0268 مبارك مشعان رشيد الديحاني
0269 عبدالله مزيد عبدالله بوشيبه
0270 عبدالكريم حمود مشعان الرشيدي
0271 فهاد عبدالله فهاد المنير
0272 بدر عبدالله خليف ابو عدل
0273 مبارك مضحي مطر الخشاب
0274 عبدالعزيز حيدر حسين القطان
0275 عبدالعزيز بندر عبدالله العمر
0276 ياسين اسماعيل عبدالكريم الانصاري
0277 محمد نصار عبدالله العجمى
0278 ابراهيم سليمان هديبان الرشيدي
0279 طلال عادل مبارك الديهان
0280 احمد فرحي وراد مرزوق
0281 فهد جاسم عبدالرحيم العوضى
0282 مشارى ضيف الله ابريك العتيبي
0283 اسامه محمد عبدالنبى مندنى
0284 محمد احمد محمد بودي
0285 جابر على حسن زاده ووالدته
0286 مشعل مشلح عبدى العازمى
0287 نواف تيسير عبدالله المطوع
0288 علي عبدالعزيز عبدالرضا قبازرد
0289 حسين مالك حسين على
0290 احمد جهز عياد الرشيدى
0291 راضى تاجر دخين العنزي
0292 يعقوب مالك حسين على
0293 بدر سعود احمد الحجى
0294 محمد صالح زايد العجمي
0295 جرمان دغيم مجعد الرشيدى
0296 يوسف عبدالله عايض العازمي
0297 فارس عبدالله غازي الهضيبان
0298 فيصل سعد عيسى النوفل
0299 سلمان حبيب على الزيدي
0300 بدر مطلق سند المطيري