أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى للضاحية (N3) في القسائم الحكومية من مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 300 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 14/6/2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 18/5/2023 21/5/2023

2 -توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 22/5/2023

3- إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 24/5/ 2023

ودعت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 22/5/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

الأسماء كالتالي:

0001 فهد وليد محمد جعفر

0002 مشاري نايف بعيجان العتيبي

0003 جاسم صالح عبدالمجيد الجدى

0004 طارق خالد يعقوب اسماعيل

0005 احمد مطلق على الرشيدى

0006 فهد محمد عبدالله احمد

0007 طارق عبدالستار احمد الملا

0008 نواف سعد شمس المطيري

0009 اسامه جاسم محمد شهاب

0010 بدر على حسن العجمى

0011 عبدالرحمن مناور صالح العازمي

0012 مشعل لافى على الغواص

0013 فاضل على محمد مشتاق

0014 فلاح عبدالله عيد العازمى

0015 سعد عبدالحميد عبدالله الصالح

0016 سعدون صالح سعدون العتيبي

0017 نواف نهار بداح المطيري

0018 مذكر عبدالله مذكر القوبع

0019 محمد فيروز سرور اليوحه

0020 جهاد سليمان عبدالرحمن البناى

0021 نواف على فخرى الرشيدى

0022 طلال فالح مطلق السبيعى

0023 علي عبدالمحسن عبدالله البقشي

0024 بدر عبدالله سعيد العازمي

0025 حامد لافى فالح المطيري

0026 فرج سالم فرج المري

0027 جاسم محمد حسين بعركي

0028 عيسى عبدالله عيسى القصاب

0029 عادل فهد طلق العازمى

0030 ايتام صالح محمد عباس حسين

0031 انور جديع رشيد الوشيتان

0032 مسلم قحيفان محمد الحمد

0033 رشيد عبدالله احتيان الرشيدي

0034 بدر شنار مبارك البخيت

0035 سعود مطلق علي الرشيدي

0036 محمد عادل محمد المتروك

0037 محمد على حسين الشطى

0038 احمد هزاع رشيد القفيدي

0039 فيصل عبدالرحمن احمد الكندري

0040 محمد عبدالله عيسي صوار

0041 محمد جاسم عبدالله زيد

0042 مرضي سند حسن الرشيدي

0043 محمد جواد عبدالوهاب العوض

0044 فهد عبدالرحمن احمد الكندرى

0045 احمد جابر حبيب الخالدى

0046 صالح جزاء عشبان الحربى

0047 وليد عبدالله رجب العبدالهادي

0048 مشاري منصور محمد السهلي

0049 عبدالله ناصر حازم العتيبى

0050 حمزه عباس سليمان احمد

0051 سلمان نجوان جودت حمور

0052 نواف بعيجان خضران المطيري

0053 حامد عبدالحميد عبدالوهاب العوض

0054 نايف عبدالله ماجد المطيري

0055 عيسى خميس محمد الناصر

0056 نامى يوسف عبدالله النامى

0057 حاضر حمود سعد الرشيدى

0058 محمد عبدالله حميدى المعضادي

0059 احمد حميد احمد المؤمن

0060 جاسم هزاع زيد العنزى

0061 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الخميس

0062 مطيع مبارك على العجمى

0063 مشاري فلاح ناصر الشهري

0064 يوسف صلاح عباس الصالح

0065 خالد نهار ثامر مرزوق

0066 يوسف شعار المطيري

0067 سعد ربعي سعود الشيتان

0068 بندر حامد باتل المطيري

0069 نواف جاسم محمد المزين

0070 يعقوب محمد عيسى الحوشان

0071 فهد يوسف راشد يوسف بوحيمد

0072 حسين على درويش قاسم

0073 طلال ياسين سليمان صالح

0074 فهد هزاع حمد الفهد الحمد

0075 ذياب عبدالكريم ذياب زنكوى

0076 أحمد حسين علي عبدالرحيم صالح

0077 مطلق محمد عدس النمران

0078 فهد ناصر فهد المطوع

0079 بدر فلاح مسلم العدوانى

0080 على سعد عبدالله فندان العازمى

0081 عبدالله اسماعيل عبدالله الخباز

0082 محمد فهد هذال الصواغ

0083 احمد مطلق حزام نهار

0084 احمد ناصر مطلق الغريب

0085 مشعل حمد مشعان الرشيدى

0086 فيصل احمد على الكندرى

0087 حمد دغيم هجاج الرشيدى

0088 مساعد فلاح سعد غريب

0089 سعد مرزوق سعد غريب

0090 احمد مساعد عبدالرحمن الكوس

0091 عمر عبدالعزيز عبدالله الفهد

0092 عبيد فهد عبيد العتيبى

0093 مبارك فلاح ضاوى النصافى

0094 ثامر فاضل عبدالله على الدريس

0095 ناصر عطيه عبيد الشمري

0096 هشام عبدالله محمد عبدالله احمد

0097 فهد عبدالرحيم علي الكندرى

0098 عبدالرحمن شليل عبدالرحمن المطيرى

0099 محمد جاسم محمد طاحوس الشديد

0100 بدر مبارك عاصى الميع

0101 محمد سالم خليفه الخرس

0102 عيسى حطاب مبارك الجنوبي الرشيدي

0103 سكينه سردار على حماده وشقيقتها فريده

0104 مساعد زيد عبدالله الزيد الناصر

0105 سعود عبدالعزيز خليفه السويدان

0106 انور سالم ناصر العازمى

0107 صالح ابراهيم غلوم محمد حيدر

0108 عادل عبدالله نجم العتيبي

0109 محمد راشد عبدالواحد الراشد

0110 طارق حسن عبدالله السبتي

0111 مساعد محمد حسين الكندرى

0112 حسين عبدالله ناصر القبندى

0113 خالد فلاح جريدي فلاح

0114 محمد يعقوب يوسف محارب المحارب

0115 مشارى خالد سعود الهاجرى

0116 غريب عبدالرحيم حسن غريب

0117 طلال هزاع سعد المطيري

0118 عادل محمد فلاح دخيل الرشيدي

0119 بدر محمد فلاح دخيل الله الرشيدي

0120 سطام حمود راشد الحربي

0121 ثامر عبدالهادي مطلق الراجحي

0122 محمد ثامر مرزوق الملفي

0123 محمد غانم حمد السهيل

0124 احمد غانم حمد السهيل

0125 عصام عبدالكريم عثمان الزيد

0126 عادل عبدالله حسين الفودري

0127 ناصر خالد ناجي الهاجري

0128 طلال احمد حسن القلاف

0129 فواز حمود سارى المطيري

0130 خالد سعد مظهور العازمي

0131 طلال فيحان براك العازمي

0132 صلاح حسين محمد الكندري

0133 حسن اكياد زعل الظفيرى

0134 عبدالله احمد محمد الكندري

0135 احمد عبدالرحمن ابراهيم الباز

0136 خالد حماد عايض العازمى

0137 محمد حبيب محمد جاولي

0138 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان

0139 وائل مصطفي ابراهيم بوشهري

0140 حسين حمد زايد العجمى

0141 بندر عبدالله مسمار الجدعي

0142 مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي

0143 محمد سامي عبدالله الشرف

0144 جزاع فليح حمود الصويلح

0145 فهد عادل عباد مكي

0146 جابر عبيد زايد العنزي

0147 عبدالله عبدالعزيز حسين العباد

0148 مبارك خالد مبارك الصباح

0149 بصيص علي هديان العجمي

0150 عبيد العتيبي عبيد المطيري

0151 مشعل سعد مجبل العنزي

0152 احمد عايد خميس العنزي

0153 خالد عبدالرحمن عبدالرحيم الكندري

0154 خالد عبدالهادي عبداللطيف البقيشي العبدولي

0155 علي حسين عيدى عيدى

0156 جابر محمد اسماعيل المقصيد

0157 عبدالعزيز بدر عبدالستار الرومى

0158 فايز مزبن دعسان المطيرى

0159 علي عبدالله احتيان الرشيدي

0160 فيصل فالح سلطان السبيعى

0161 عبدالله محمد فالح العازمي

0162 مبارك فهد طلق العازمي

0163 يوسف نورى يوسف الوتار

0164 ذياب عويض سعيد الديحاني

0165 سلمان عوض محمد القفاص

0166 منصور راشد فهد الراشد

0167 مشعل محمد سليمان الصغير

0168 محمد فايز قاطع العنزى

0169 فيصل لافى خلف البطحاني العازمى

0170 سالم جاسم محمد عاشور مظفر

0171 علي مساعد محمد الحيدر

0172 محمد احمد علي الكندري

0173 راشد محمد عبدالوهاب عبدالله

0174 رشيد فارس سعد سعود الربعي

0175 محمد سعدون عبدالحسين محمد

0176 علي بدر محمد البلوشى

0177 احمد متعب فحيمان الخرينج

0178 عبدالعزيز تركى عبدالله العنزى

0179 احمد صالح احمد خريبط

0180 خالد عبدالله يعقوب القبندي

0181 خالد عامر هلال المطيري

0182 فالح محمد براك الرشيدى

0183 عبدالله عادل محمد البغلي

0184 سلطان جلوى ضيف الله الديحانى

0185 نواف عبدالرحمن يعقوب اليوسف

0186 هاشم خالد نزير عسكر

0187 ناصر مطلق عواض العتيبي

0188 عبدالله سعدى عبيد المطيرى

0189 طلال عبدالله فاضل الداود

0190 عبد الله عبد المحسن محمد الحقان

0191 ناجى حمود عبدالرحمن العصيمى

0192 مبارك محمد مبارك الفهاد

0193 خالد وليد مبارك المطوع

0194 محمود غلوم كاظم الكندرى

0195 مشاري احمد غانم مال الله

0196 محمد سعود يتيم العنزي

0197 عادل سعد عبدالوهاب الخراز

0198 عبدالحميد عبدالمحسن احمد الناصر

0199 محمد ابراهيم عبدالرحمن الكندري

0200 عبدالله بدر عبدالله العقيلي

0201 احمد ثنيان تركى العمران

0202 ناصر سرور سالم العامر

0203 محمد خلف ساكت الشمري

0204 رضا سلمان عايد الجنفاوى

0205 حمد عبدالله عويضه العجمي

0206 راشد سعد راشد صقر

0207 حمد موسي عبدالرضا بخش

0208 خالد بطيحان جاسم المطيري

0209 وليد فالح عبدالله العازمي

0210 حسين ابراهيم خليل الرامزى

0211 نواف عبدالمحسن طعمه الخالدى

0212 ناصر عبدالله سعد الخالدي

0213 فيصل احمد خلف الدخيل

0214 دلال علي عبدالله الجبري وابنها نادر

0215 يوسف محمد عبدالرحيم العوضى

0216 مساعد عيسى احمد المخيزيم

0217 عبدالرحمن مصطفي امان عبدالله

0218 نايف عبدالله كمدان العجمي

0219 محمد مبارك سعد الرشيدي

0220 متعب علي فهد الرشيدي

0221 على درويش على المنصورى

0222 عبدالعزيز خالد سرور اليحيوح

0223 عواد سعد عواد الشمري

0224 محمد مفرج مطلق المطيري

0225 احمد فيصل خلف راشد العنزى

0226 عبدالله على عبدالله المطوع

0227 محمد محسن عيسى ميرزا

0228 ماجد صالح محمد العازمي

0229 بدر حمد عبدالله العتال

0230 بدر سعد جحيش الرشيدي

0231 نواف راشد سعد العراده

0232 عبدالله نجم عبدالله الصراف

0233 ممدوح حمد علي الشمري

0234 يعقوب احمد عبدالله طالب

0235 نواف عبدالعزيز جاسم الحشاش

0236 محمد حبيب محمد الشيخ

0237 محمد عبد الله غانم الغانم

0238 سعد ماجد عبيد الدوسرى

0239 سعيد عايض ناصر العجمي

0240 فيصل مبارك طعمه الخالدى

0241 يوسف سامي يوسف الوتار

0242 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الصالح

0243 سعد محمد سعد السبيعى

0244 علي حسين محمد قاسم

0245 فهد عبدالرحمن صالح المكيمي

0246 ايمان سعد مبارك العساف

0247 نادر عبدالله فاضل الكندري

0248 مبارك فهد مبارك العازمى

0249 لافي ملفي لافي قبلان

0250 ابراهيم فرحان بستان العنزي

0251 خالد عاشور سليمان

0252 محارب عواض محارب الديحاني

0253 محمد ضيدان جريس العتيبي

0254 خالد جميل موسى الدوسرى

0255 سعود عبد الحميد سعود الشمرى

0256 محمد فهد سعدون المطيري

0257 فايز سعود عبدالله الميع العازمي

0258 هانى على حسين بن مكى

0259 علي محمد حسين ابا الصافي

0260 محمد ناصر جبر الرشيدي

0261 مشعل خالد مجبل العازمي

0262 محمد نايف عبدالله ابوشيبه

0263 مريم مال الله على احمد

0264 امل عبدالمحسن مرزوق الوصيص

0265 حمد جاسم محمد الباطني

0266 محمد ابراهيم حسن حجى

0267 فالح لافي فالح العازمي

0268 مبارك مشعان رشيد الديحاني

0269 عبدالله مزيد عبدالله بوشيبه

0270 عبدالكريم حمود مشعان الرشيدي

0271 فهاد عبدالله فهاد المنير

0272 بدر عبدالله خليف ابو عدل

0273 مبارك مضحي مطر الخشاب

0274 عبدالعزيز حيدر حسين القطان

0275 عبدالعزيز بندر عبدالله العمر

0276 ياسين اسماعيل عبدالكريم الانصاري

0277 محمد نصار عبدالله العجمى

0278 ابراهيم سليمان هديبان الرشيدي

0279 طلال عادل مبارك الديهان

0280 احمد فرحي وراد مرزوق

0281 فهد جاسم عبدالرحيم العوضى

0282 مشارى ضيف الله ابريك العتيبي

0283 اسامه محمد عبدالنبى مندنى

0284 محمد احمد محمد بودي

0285 جابر على حسن زاده ووالدته

0286 مشعل مشلح عبدى العازمى

0287 نواف تيسير عبدالله المطوع

0288 علي عبدالعزيز عبدالرضا قبازرد

0289 حسين مالك حسين على

0290 احمد جهز عياد الرشيدى

0291 راضى تاجر دخين العنزي

0292 يعقوب مالك حسين على

0293 بدر سعود احمد الحجى

0294 محمد صالح زايد العجمي

0295 جرمان دغيم مجعد الرشيدى

0296 يوسف عبدالله عايض العازمي

0297 فارس عبدالله غازي الهضيبان

0298 فيصل سعد عيسى النوفل

0299 سلمان حبيب على الزيدي

0300 بدر مطلق سند المطيري