تخفيض مصاريف الأجور 25% بعد إجراء تغييرات في الهيكل الإدراي للجمعية

عبدالكريم العبدالله

عقدت الجمعية الطبية الكويتية جمعيتها العمومية العادية بمقر الجمعية الطبية ، وذلك لمناقشة واعتماد التقرير الختامي (المالي والإداري) لسنة ٢٠٢١و٢٠٢٢ ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية ومسؤولين بيكر تلي الكويت للتدقيق المحاسبي.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطواله في تصريح له، أن ميزانية الجمعية الطبية حققت أعلى فائض في تاريخ الجمعية الطبية خلال عام واحد بقيمة ٣١٥ ألف دينار.

وأوضح الطواله أن مجلس إدارة الجمعية الطبية أجرى عدة تغييرات في الهيكل الإدراي للجمعية الطبية بهدف تخفيض مصاريف الاجور حيث تم تخفيضها بواقع ٢٥%، مع وجود خطة مستقبلة لتصل النسبة لـ ٥٠% بالتزامن مع خطة التحول الإلكتروني لخدمات الجمعية الطبية

وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية الطبية حقق عدد من الإنجازات والمكتسبات للأطباء على رأسها تثبيت بدل الخفارة للأطباء وتطبيق المادة ٨٠ من قانون مزاولة مهنة الطب، كما قدمت العديد من الخدمات والفعاليات الاجتماعية للأطباء.

وأشاد الطوالة بجهود الروابط التخصصية خلال عام ٢٠٢٢ ‎ حققت الروابط خلالها طفرة هائلة في أنشطتها العلمية والاجتماعية؛ بعد مرور عامين من الركود بسبب الوباء، حيث بلغ عدد المؤتمرات أكثر من 17 مؤتمر ، و 38 ورشة عمل، وإقامة 32 حملة توعوية وشملت النشاطات أيضا 33 ندوة علمية و13 مشاركة للروابط الطبية في مؤتمرات خليجية وعالمية، بالإضافة إلى توقيع عدد 4 اتفاقيات تعاون دولية وإقامة أكثر من 64 دورة تدريبية للأطباء علاوة عن تنظيم ٤٧ محاضرة اونلاين

واختتم تصريحه بالشكر لإعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المستمر خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود عاصم الفيلكاوي

مراقب الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون عائشة البعيجان من إدارة الجمعيات الاهلية على تعاونها مع الجمعية الطبية لتسهيل إجراءات إتمام الجمعية العمومية.