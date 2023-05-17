منصور السلطان ‫

أوقف رجال الجمارك بمطار الكويت T4 مسافرا بعد قدومه من دولة أوروبية، حيث عثر بحوزته على حشيش متنوع. ‫



وفي التفاصيل، أن مسافرا وصل إلى البلاد قادما من إحدى الدول الأوروبية، ولكن أحد المفتشين الجمركيين اشتبه به، فأخضع حقائبه للتفتيش الدقيق، وعثر على عدد (3) علب مثيرة للانتباه، وبفحصها جيدا تبين أن العلبة الأولى هي كريمات وتحتوي على سيرم حشيش، أما العلبة المعدنية الثانية فوضع بداخلها الحشيش، والعلبة الأخيرة كانت زجاجية وقد وجد بداخلها كور حشيش. ‫



وكان من الملاحظ أن العلب المضبوطة قد تم تفريغها بطريقة احترافية، وتم وضع الحشيش بداخلها وإعادة إغلاقها وإرجاعها لوضعها وكأنها خرجت من المصنع بطريقة لا تثير الشبهات. ‫



هذا وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.