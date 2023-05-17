أعلنت بلدية الكويت اليوم الأربعاء، ترخيصها 80 مقرا لانتخابات مجلس الأمة 2023 بجميع المحافظات.

وقال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري في بيان صحافي، إن البلدية بدأت قبل 12 يوما ترخيص مقار المرشحين بجميع الدوائر ولديها حاليا 22 طلب ترخيص قيد المراجعة لاستكمال الاوراق ومن ثم إصدار الترخيص.

وأضاف المطيري أن المقار الانتخابية المرخصة موزعة على الدوائر الخمس في العاصمة 35 ترخيصا وحولي 14 ترخيصا والاحمدي 17 ترخيصا والفروانية 6 تراخيص والجهراء 6 تراخيص وترخيصان في مبارك الكبير.