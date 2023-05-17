التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال32 المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة والوشائج التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.