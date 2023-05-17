دعت اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين الدول الأعضاء بالجامعة العربية الى الاستمرار في إجراء اتصالاتها مع مختلف دول العالم لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وخاصة الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة الجزائر (بصفتها رئيس القمة 31) وعضوية كل من الأردن وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا على هامش اجتماعات القمة العربية (32) التي تستضيفها السعودية يوم الجمعة المقبل.

واشار البيان الى ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدعو لتكليف بعثاتها في الخارج وعبر مجالس السفراء العرب للتحرك مع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لحثها على الاعتراف بها ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وذكر البيان ان اللجة دعت الأمين العام لجامعة الدول العربية للاستمرار في اتصالاته ومشاوراته مع رؤساء المنظمات الإقليمية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وعدم الانحياز ومجموعة (البريكس) ومجموعة (آسيان) لحثهم على دعوة أعضائها التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشار البيان الى ان اللجنة خلصت الى دعم جهود دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ولفت البيان الى ان اللجنة دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتحرك المنسق لحشد الدعم والتأييد للدول الأعضاء في الجمعية العامة على الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.