تسلمت السعودية رئاسة القمة العربية العادية في دورتها الـ(32)، وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان افتتاح أعمالها على مستوى وزراء الخارجية.

وقال في كلمته الافتتاحية إن «العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها». ودعا الى ابتكار «آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه دولنا». ورحب بمشاركة سورية واستعادة مقعدها في الجامعة لأول مرة منذ نحو 12 عاما.

من جهته، أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط ان الحضور العربي في قمة جدة كامل. وقال في كلمته إن «الأزمات في سورية واليمن وليبيا تحتاج لمقاربات لإخراجها من الجمود». ونوه بوجود «مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا لوقف تدخلهما في شؤون الدول العربية». وحذر الأمين العام من أن «الوضع في الأراضي الفلسطينية يقترب من مرحلة الانفجار». بعد ذلك أغلقت الجلسة وبدأ الاجتماع المغلق لوزراء خارجية الدول العربية.