انقسمت آراء النجوم والمتخصصين بين الحذف والعودة



حالة من الجدل أثارها قرار منصة «تويتر» بفرض رسم شهري مقداره ثمانية دولارات نظير التوثيق، فمستخدم منصة الطائر الأزرق ممن يملك الشارة الزرقاء، قد يكون حائرا اليوم بين دفع الاشتراك الشهري أو ترك المنصة، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة من شأنها التمييز بين الحسابات الأصلية والمزيفة، فيما اعتبر آخرون أن المسألة تكمن في المبدأ، وأن فرض ماسك على المستخدمين ذلك فتح باب الانتقادات.

«الأنباء» استطلعت آراء عددا من الفنانين وبعض الشخصيات العامة، فإليكم ما قالوه عبر التقرير التالي: