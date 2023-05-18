انطلقت حملة التبرع بالدم تحت شعار «دمي للكويت»، حيث قامت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وبالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية وبنك الدم المركزي بوزارة الصحة بتنظيم الحملة.



وحرصت رئاسة الأركان العامة للجيش، على المشاركة في حملة «دمي للكويت» وتشجيع منتسبيها لتعزيز دور الجيش الكويتي تجاه المجتمع، تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى المحتاجين.



وبين مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد الركن بحري محمد العوضي، أن حملة «دمي للكويت» تأتي إيمانا بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الإنساني والوطني لمنتسبي الجيش الكويتي في العطاء والتفاني لتلبية الاحتياجات الوطنية وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.



وتعد هذه الحملة ضمن سلسلة حملات التبرع بالدم السابقة، حيث تغطي مختلف وحدات الجيش، والتي تهدف الى تلبية احتياجات البنك ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة وبالأخص النادرة، والذي يقوم بدوره بتزويد مختلف المستشفيات والمراكز الطبية بالبلاد بها.



هذا، وقام بنك الدم بتجهيز المعدات الطبية الخاصة بالتبرع، واستقبال المتبرعين من منتسبي الجيش لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل تبرعهم للتأكد من مدى قابليتهم للتبرع وضمان جودة الدم المنقول، حيث شهدت انطلاقة الحملة إقبالا كبيرا من منتسبي الجيش الكويتي.