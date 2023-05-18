معرض خاص لتوظيف ذوي الهمم في 31 الجاري وتخريج الدفعة الرابعة 22 يونيو المقبل

بشرى شعبان

أكدت المدير العام لمنظومة البناء البشري لتدريب الفئات الخاصة م.عواطف السلمان ان التعاون بين المنظومة ومؤسسة التقدم العلمي مستمر وإيجابي، فالتقدم العلمي لم تبخل يوما في دعم المشاريع التنموية التي تنفذها المنظومة منذ 23 عاما وهي مستمرة حتى يومنا هذا. وبينت م.السلمان خلال لقاء مع «الأنباء» ان المنظومة تعمل على ثلاث نقاط اساسية في المجتمع وأهمها التدريب المقترن بالتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة لفئات الرعاية الاجتماعية، كاشفة ان نسبة من تم توظيفهم من متدربي فئات ذوي الاعاقة بلغت 66.7‎%، وتعمل على 350 برنامجا تدريبيا، ولدينا 96 شريكا بالنجاح إضافة إلى امور اخرى كشفت عنها في اللقاء التالي





في البداية حبذا لو نتعرف على اهداف منظومة البناء البشري؟



٭ تركز المنظومة على تنمية الانسان ومساندته ليعتمد على نفسه في حياته لاسيما الأشخاص من الفئات الخاصة، وقد تم تحديد أهداف المنظومة في ثلاث نقاط رئيسية وهي: التدريب المقترن بالتوظيف، دعم المشروعات الصغيرة للفئات الاجتماعية، بالاضافة الى تعزيز رسالة الوعي المجتمعي التي تعنى برفاهية المجتمعات، ونلاحظ تكامل هذه الأهداف لتحقيق الغاية المطلوبة في المساهمة ببناء إنسان قادر على العطاء في الكثير من المجالات التي يتم تدريبه عليها ووضع الخبرات بين يديه بأساليب تعليمية وتربوية ومهنية مدروسة.



الفئات المستهدفة



وما الفئات المستهدفة من قبل المنظومة؟



٭ هناك العديد من الفئات الاجتماعية، لكن الاولوية تكون لفئات ذوي الإعاقة القابلة للتشغيل من عمر 18 سنة وما فوق، حيث نوفر لهم التأهيل والتدريب المناسبين للمساهمة بعملية الدمج المجتمعي والتمكين المهني وتوظيفهم في بعض الجهات التي يمكن أن يقوموا فيها بالكثير من المهام والأعمال التي تدربوا عليها. وهناك الفئة المتعافية من آفة الادمان، والمفرج عنهم من المؤسسات الاصلاحية، وفئة الايتام ومن هم في حكمهم، وابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وفئات اخرى تحتاج إلى المساندة والتأهيل، إضافة إلى ما يتم تنظيمه من انشطة خاصة لكبار السن، والتي تسهم بالترويح عنهم وضمان استمرار تواجدهم ورفع الشعور الإيجابي لديهم بالمحيط الاجتماعي.



هل من شريك أساسي للمنظومة؟



٭ منذ أن بدأت المنظومة عملها التنموي في تدريب الفئات الخاصة وتأهيلها قبل 23 عاما، ومنذ الأيام الاولى كانت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومازالت الداعم الاساسي والمستمر الى الآن، ويسعدنا أن نوجه لهم الشكر عبر «الأنباء» بالنيابة عن جميع العاملين في المنظومة والقائمين عليها تقديرا لدعمهم الكبير.



أنشطة متنوعة



هل من انشطة محددة تدعمها مؤسسة التقدم العلمي؟



٭ تهتم منظومة البناء البشري بأنشطة لتدريب الموجهة لفئات الرعاية الاجتماعية منذ انطلاقتها في مبادراتها الوطنية، ومن ضمنها مبادرة حملة «شركاء لتوظيفهم» ومبادرة حملة «واحنا بعد وياكم»، ومبادرة حملة «حياتهم غالية»، وقد تحققت الكثير من النتائج المميزة للتعاون بين منظومة البناء البشري ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في العديد من البرامج.



وما أهم البرامج التي دعمتها المؤسسة؟



٭ حقيقة هناك الكثير من الأنشطة والبرامج منذ عام 2018 ومازالت مستمرة لعل أهمها:



1 - دعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة طوال الدفعات الثلاث الماضية، وايضا الدفعة الرابعة القائمة حاليا.



2 - دعم تدريب أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.



3 - مساندة فرق دعم الصحة النفسية وتحمل كلفة المختصين لهذه الفرق بفترة جائحة «كورونا»، والتي وجهت لدعم الاعاقات الذهنية وقتها.



4 - دعم أنشطة فئات الرعاية الاجتماعية «للأيتام والمسنين».



5 - دعم نشاط المطبوعات والمرئيات الخاصة بالصم والمكفوفين خلال فترة الجائحة.



6 - استمرار دعم انشطة المنظومة الاجتماعية من خلال النافدة الخاصة بالمؤسسة والمتاحة 3 مرات خلال العام.



الجهات الداعمة



هل هناك جهات اخرى داعمة ماديا الى جانب مؤسسة التقدم العلمي؟



٭ هناك الكثير من الجهات التي تساهم بدعم مبادرات المنظومة المختلفة وفي مقدمتها مؤسسة التقدم العلمي المستمرة معنا منذ عشرين عاما، وايضا مؤسسة نماء الخير التي تدعم المنظومة منذ عشرين عاما أيضا.



المنتسبون



هل من احصائية لعمل المنظومة، سواء المنتسبون أو البرامج المنفذة؟



٭ وصل عدد المنتسبين للمنظومة بشكل عام إلى 1946 عضوا، ونعمل على 350 برنامجا تدريبيا، وهي برامج متنوعة ومختلفة يتم إعدادها بشكل مدروس وفق متطلبات واحتياجات المنتسبين حيث يتم توزيعهم وفق الرغبات والقدرات لتحقيق الفائدة المرجوة بتأهيلهم بالشكل الصحيح، ولدينا 96 شريك نجاح على مدى 23 عاما، ونحن فخورون بتعاونهم معنا على مدار هذه الأعوام.



خريجون ووظائف



وماذا عن نسبة توظيف الخريجين؟



٭ تم تخريج ثلاثة دفعات من المتدربين من ذوي الاعاقة بإجمالي عدد 84 خريجا، تم توظيف 56 متدربا منهم بنسبة بلغت 66.7 ‎%‎، وحاليا جار العمل على تدريب الدفعة الرابعة بعدد 74 متدربا، وسيقام حفل تخريجهم في 22 يونيو المقبل.



هل من انشطة اخرى للمنظومة؟



٭ سيتم تنظيم معرض للتوظيف بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي وصل عددها الى اكثر من 17 جهة وذلك يوم 31 الجاري، وسيكون هذا المعرض بمنزلة ملتقى لعرض الفرص الوظيفية من جهة والتعرف على قدرات المتدربين من الخريجين بشكل مباشر.





