متى كانت هناك مشاركة شعبية كان خيار الشعب الكويتي دائماً جيداً وجاءت مجالس على قدر عال من المسؤولية

قال مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة سعود العصفور: «في الانتخابات الماضية قدمنا طلبا للناخبين جميعا بأن نقدم في الدائرة الخامسة نموذجا مختلفا في الانتخابات قائما على أساس احترام عقل الناخب والناخبة واحترام ذكائهم وأن نحترم المنافسين». وأضاف العصفور في تصريح صحافي «أتينا لنقدم عملا سياسيا محترما في الدائرة الخامسة ونحن مصرون على أن نستمر في هذا المشوار وان نقدم ايضا هذا العمل مرة أخرى، ونعلم جيدا أن هدف معسكر الفساد ومعسكر المفسدين الرئيسي هو أن تضعف المشاركة الشعبية وتعزيز شعور اليأس والانسحاب والهزيمة بين أبناء الشعب الكويتي». وذكر العصفور «جربنا في انتخابات ما بين 2012 و2022 أنه إذا أردت أن تنسحب كشعب من الانتخابات وتترك المجال للمفسدين وفريقهم أن يتسيدوا المشهد فماذا جنينا»، مضيفا: «جنينا أسوأ قوانين في تاريخ الكويت وجنينا أسوأ فضائح مالية موجودة في تاريخ الكويت». وأكد العصفور أنه متى ما كانت هناك مشاركة شعبية كان خيار الشعب الكويتي دائما جيدا وكانت تأتي مجالس على قدر عال من المسؤولية، مضيفا: «اليوم نحن أمام معركة استعادة إرادة الأمة ونقولها بشكل واضح إرادة الأمة لا يمكن أن تبطل».