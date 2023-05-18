أفادت دراسة بأن التغير المناخي زاد بثلاثين مرة احتمالية حدوث موجات حر قاتلة مثل تلك التي شهدتها بنغلاديش والهند ولاوس وتايلندا الشهر الماضي.



سجل في أجزاء من الهند الشهر الماضي ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى أعلى من 44 درجة مئوية في منتصف ابريل، مع تسجيل 11 وفاة على الأقل في مومباي تعزى إلى ضربات الشمس في يوم واحد. كما سجلت دكا في بنغلاديش اليوم الأكثر حرا منذ نحو 60 عاما.



وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة «وورلد وذر اتريبيوشن غروب» فإن مدينة تاك في تايلاند سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 45،4 درجة، بينما سجلت مقاطعة ساينيبولي في لاوس 42.9 درجة مئوية وهو رقم قياسي وطني.



وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة في تايلندا، ولكن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة في إدخال الكثيرين إلى المستشفيات وكانت الفئات الفقيرة والضعيفة الأكثر تضررا.